Начался сезон ревеня: как испечь вкусный пирог на кефирном тесте

Ура! Сезон ревеня начался. Пора печь пироги. А чтобы не возиться и процесс шел быстрее, можно сделать кефирное тесто.
Ура! Сезон ревеня начался. Пора печь пироги. А чтобы не возиться и процесс шел быстрее, можно сделать кефирное тесто.
Вот несложный рецепт пирога, который можно испечь как из ревеня, так и из яблок.
Ингредиенты
- 1 стакан кефира
- 2 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 3 яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 2 ст. л. сметаны
- 10 стеблей ревеня или 4 яблока (по желанию)
- корица
Приготовление (45 минут)
1. Муку, сахар, 2 яйца, кефир, разрыхлитель и ванилин смешать в однородную массу и дать постоять.
2. Тем временем очистить и нарезать ревень или яблоки.
3. В отдельной миске смешать оставшееся яйцо со сметаной и столовой ложкой сахара.
4. Вылить тесто на противень.
5. Сверху выложить яблоки или ревень.
6. Залить взбитым яйцом со сметаной и сахаром.
7. Посыпать все корицей и запекать при 230 градусах в течение 30 минут.
Приятного аппетита!
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