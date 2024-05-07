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Начался сезон ревеня: как испечь вкусный пирог на кефирном тесте

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Receptes.lv lasītāji, Receptes.lv kolāža

Ура! Сезон ревеня начался. Пора печь пироги. А чтобы не возиться и процесс шел быстрее, можно сделать кефирное тесто.
 

Вот несложный рецепт пирога, который можно испечь как из ревеня, так и из яблок.

Ингредиенты

  • 1 стакан кефира
  • 2 стакана муки
  • 1 стакан сахара
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 2 ст. л. сметаны
  • 10 стеблей ревеня или 4 яблока (по желанию)
  • корица

Приготовление (45 минут)

​1. Муку, сахар, 2 яйца, кефир, разрыхлитель и ванилин смешать в однородную массу и дать постоять.

2. Тем временем очистить и нарезать ревень или яблоки.

3. В отдельной миске смешать оставшееся яйцо со сметаной и столовой ложкой сахара.

4. Вылить тесто на противень.

5. Сверху выложить яблоки или ревень.

6. Залить взбитым яйцом со сметаной и сахаром.

7. Посыпать все корицей и запекать при 230 градусах в течение 30 минут.

Приятного аппетита! 

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