Начался сезон ревеня: как испечь вкусный пирог на кефирном тесте

Вот несложный рецепт пирога, который можно испечь как из ревеня, так и из яблок.



Ингредиенты

1 стакан кефира

2 стакана муки

1 стакан сахара

3 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. ванильного сахара

2 ст. л. сметаны

10 стеблей ревеня или 4 яблока (по желанию)

корица

Приготовление (45 минут)

​1. Муку, сахар, 2 яйца, кефир, разрыхлитель и ванилин смешать в однородную массу и дать постоять.

2. Тем временем очистить и нарезать ревень или яблоки.

3. В отдельной миске смешать оставшееся яйцо со сметаной и столовой ложкой сахара.

4. Вылить тесто на противень.

5. Сверху выложить яблоки или ревень.

6. Залить взбитым яйцом со сметаной и сахаром.

7. Посыпать все корицей и запекать при 230 градусах в течение 30 минут.

Приятного аппетита!

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