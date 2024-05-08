Фото Украина и Литва вышли в финал "Евровидения". Кто еще?

"Евровидение" в этом году проходит в шведском городе Мальмё. Конкурс проводится уже в 68-й раз.

В первом полуфинале приняли участие 15 стран и еще 3 страны из "большой пятерки", которые автоматом проходят в финал (Великобритания, Германия и Швеция). Сегодня соревновались:

Украина, Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия, Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

Напомним, согласно новым правилам конкурса в этот раз в полуфиналах выступят и представители так называемой "большой пятерки".

В финал прошли 10 стран:

Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.

В этом полуфинале могли проголосовать страны "большой пятерки" - Германия и Великобритания, а также прошлогодняя победительница Швеция.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения-2024"

Представитель Латвии Донс выступит 9 мая во втором полуфинале с песней Hollow. Соперничать с ним будут представители Албании, Армении, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Греции, Грузии, Эстонии, Израиля, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Сан-Марино и Швейцарии.

В голосовании 9 мая примут участие остальные страны "большой пятерки" - Франция, Италия и Испания.

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