Правительство одобрило законопроект о роспуске Резекненской думы

Как указало Министерство охраны среды и регионального развития, Резекненская дума демонстрировала систематическую некомпетентность и совершила заведомо незаконные действия при разработке и утверждении бюджетов самоуправления на 2023 и 2024 годы. Надзорные государственные органы не получили уверенности в том, что финансовое положение самоуправления при нынешнем созыве думы может измениться.

Законопроект предусматривает назначение в Резекне временной администрации. Ее возглавит бывший руководитель Регистра предприятий Гуна Пуце, а ее заместителями будут ректор Резекненской технологической академии Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.

Законопроект о роспуске Резекненской думы еще должен утвердить Сейм. Планируется, что он вступит в силу на следующий день после провозглашения.

Также правительство одобрило поправки к закону о выборах самоуправлений, которые позволят не проводить в Резекне внеочередные выборы после роспуска думы.

Как сообщалось, при бывшем мэре Резекне Александре Барташевиче ("Вместе для Латвии") самоуправление столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к тому, что самоуправление не смогло выполнять свои обязательства. В этих обстоятельствах Барташевич был отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в управлении работой думы.

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