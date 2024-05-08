Другой вариант предусматривал, что Россия могла бы покупать индийские товары за эти рупии. В ноябре 2022 года делегация российских чиновников приехала в Нью-Дели и представила список из около 500 товаров, которые Индия могла бы продать России.

В него входили такие товары, как поршни, масляные насосы, катушки зажигания, бамперы, текстильное оборудование, включая нитки и красители, а также около 200 металлургических изделий. Последующий визит состоялся в январе 2023 года, но соглашение не было достигнуто.

Увеличив с начала войны импорт российской нефти в 33 раза, Индия стала вторым по значимости клиентом российской нефтяной компании. Однако Индия до сих пор фактически не поставляет товары в Россию. Объем ее экспорта в Россию составил всего 4,26 миллиарда долларов, тогда как импорт из России достиг 61,44 миллиарда долларов.

Это создает огромный дисбаланс в двусторонней торговле из-за санкций и попыток обойти мировой валютный рынок. В результате российские компании накопили на индийских счетах рупии в размере трех миллиардов долларов в месяц, которые не могут быть вывезены в Россию, сообщает Bloomberg Economics.

По данным Reuters, сумма, "застрявшая" на банковских счетах российских компаний, в августе прошлого года составила около 39 миллиардов долларов - почти десятая часть годового объема экспорта российской экономики. Российские власти утверждали, что сумма значительно меньше, однако более точных данных предоставлено не было.

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