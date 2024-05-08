Переговоры межу Россией и Индией по поводу застрявших в Индии денег за поставки российской нефти, которые длились более года, закончились безрезультатно.
Ни один из предложенных Москвой вариантов не был принят. Было решено, что деньги российских компаний останутся в Индии, сообщает The Hundu Businessline со ссылкой на чиновников.
По данным СМИ, "застрявшие" деньги российских компаний в Индии в рупиях будут инвестированы в индийскую экономику. Российским банкам, открывшим счета в индийской валюте, в том числе "Росбанку" и "Газпромбанку", будет разрешено инвестировать в рублевые ценные бумаги, а также в крупные инвестиционные проекты в Индии.
Нефтяные рупии будут продолжать накапливаться, но российские компании больше не будут пытаться вывезти их из Индии. Также рассматривались варианты конвертации рупий в китайские юани или дирхамы ОАЭ, но сейчас решено, что индийская валюта "будет выгодно вложена в проекты, финансируемые Россией в Индии". Одним из таких проектов является строительство поездов для железной дороги.
Первоначально российские власти надеялись, что Центральный банк Индии позволит вывезти рупии из страны и разрешить торговать на Московской бирже. Об этом в марте 2023 года рассказал директор по развитию бизнеса биржи Кирилл Пестов.
Другой вариант предусматривал, что Россия могла бы покупать индийские товары за эти рупии. В ноябре 2022 года делегация российских чиновников приехала в Нью-Дели и представила список из около 500 товаров, которые Индия могла бы продать России.
В него входили такие товары, как поршни, масляные насосы, катушки зажигания, бамперы, текстильное оборудование, включая нитки и красители, а также около 200 металлургических изделий. Последующий визит состоялся в январе 2023 года, но соглашение не было достигнуто.
Увеличив с начала войны импорт российской нефти в 33 раза, Индия стала вторым по значимости клиентом российской нефтяной компании. Однако Индия до сих пор фактически не поставляет товары в Россию. Объем ее экспорта в Россию составил всего 4,26 миллиарда долларов, тогда как импорт из России достиг 61,44 миллиарда долларов.
Это создает огромный дисбаланс в двусторонней торговле из-за санкций и попыток обойти мировой валютный рынок. В результате российские компании накопили на индийских счетах рупии в размере трех миллиардов долларов в месяц, которые не могут быть вывезены в Россию, сообщает Bloomberg Economics.
По данным Reuters, сумма, "застрявшая" на банковских счетах российских компаний, в августе прошлого года составила около 39 миллиардов долларов - почти десятая часть годового объема экспорта российской экономики. Российские власти утверждали, что сумма значительно меньше, однако более точных данных предоставлено не было.
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