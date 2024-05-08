Накануне "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал видеозаписи и фотографии из его дворца, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на "Украинскую правду".
"Мы смогли получить видеозаписи дворца Путина в Геленджике, который уже полностью достроили, изнутри. И теперь мы увидим все собственными глазами - лепнину, хрустальные люстры, личную часовню и, конечно же, аквадискотеку. Мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем, кем он является на самом деле. Это обезумевший старый диктатор, который даже во время развязанной им войны не смог остановиться и продолжил строить свой шикарный дворец", - говорится в сообщении ФБК.
В 2021 году после публикации расследования о дворце Путина друг российского диктатора, бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что здание принадлежит ему и после реновации там планируется открыть гостиницу.
Однако, как выяснил ФБК, более чем три года спустя гостиница во дворце так и не появилась, хотя реновация была закончена.
Расследователи сумели получить видеозапись реального интерьера дворца. Съемка была произведена скрытой камерой, кто именно это сделал - не указывается.
Так, на видео видны аквадискотека, бассейн, аллея со статуями, массажный кабинет, джакузи, много картин на военную и патриотическую тему, дорогая мебель и люстры.
На месте зала для игр и казино теперь находится домовая часовня с необычным триптихом Богородицы, Иисуса Христа и святого Владимира. Есть там и трон.
Опубликован и план этажей дворца. Во время съемки еще не вся мебель была размещена.
Оцениваемый в миллиард долларов комплекс площадью чуть менее 18 000 квадратных метров, расположенный на утесе с видом на Черное море, обладает всей роскошью, которую только может пожелать диктатор.
Как ранее показало расследование Алексея Навального, во дворце есть своя церковь, винный погреб и казино. В нем имеется аквадискотека с шестом для стриптиза, дендрарий и ледовая площадка для хоккея, в который Путин любит играть с друзьями.
Но, конечно, охрана очень строгая. Дом Путина отделен от управляемой им страны 6900 гектарами леса и специальной бесполетной зоной.
Фактически планы строительства дворца Путина были размещены в интернете. Metro Style, ныне несуществующее российское предприятие, разместило проекты на своем портале, чтобы продемонстрировать свою работу, в начале 2010 года. Их можно было увидеть онлайн до 2016 года.
The Insider опубликовал аннотированные версии планов с переводом на английский язык.
Schemes of "Putin's Black Sea Bunker" in Gelendzhik were shown by Business Insider.— ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) May 17, 2023
The plans show two complex tunnels running under the palace complex. The palace and underground structures are connected by an elevator that descends to a depth of approximately 50 m.
The… pic.twitter.com/rsqbRDE2ss
Подземный комплекс под дворцом Путина состоит из двух отдельных туннелей, соединенных лифтом, который опускается под землю примерно на 50 метров.
Как видно на планах, скованные толстым бетоном туннели оснащены достаточным количеством свежей воды, вентиляцией и кабелями, чтобы VIP-жильцы могли находиться там несколько дней или недель.
"У Путина есть большие опасения по поводу того, что он не очень стабильный лидер России, - сказал Майкл К. Киммадж, бывший чиновник Госдепа, работавший над российской и украинской политикой.
- Поэтому, зная, что его легитимность не будет полностью обеспечена выборами, он постарается максимально усилить свою личную безопасность, используя хорошо охраняемый комплекс личной резиденции".
Выходы из этих туннелей видны прямо под дворцовым комплексом, на голой скале, возвышающейся над пляжем.
В нижнем туннеле есть движущаяся дорожка, ведущая к выходу. "В этом туннеле предусмотрены все виды безопасности, - говорит Тадеуш Габришевский, инженер-строитель, знакомый с оборонными сооружениями.
- Есть система пожаротушения. Есть вода, есть канализация. Он предусмотрен, чтобы кто-то мог там выжить или спрятаться".
У глав всех ядерных стран разработаны планы на случай чрезвычайной ситуации. У президента США есть аварийный бункер под Белым домом и в Вирджинии. В отличие от американских объектов комплекс на побережье Черного моря финансировался частным образом и по-прежнему является частной собственностью.
Похоже, его цель заключается в том, чтобы обеспечить не преемственность политической системы, а выживание одного индивидуума. Инвестиции Путина в туннельный комплекс под новым домом, построенным в те годы, когда он еще публично заигрывал с интеграцией России в Европу, свидетельствуют о том, как долго российский лидер готовился к угрозе.
"Нам нужно воспринимать это как часть длительной конфронтации с Западом, которой отмечены последние 13 или 14 лет жизни Путина", - сказал Киммадж.
Длина туннелей составляет примерно 40 и 60 метров, а ширина - 6 метров, что создает около 600 квадратных метров потенциального жилого пространства, стены которого, вероятно, взрывобезопасные.
"Их способность противостоять ядерному взрыву или бомбе, взорвавшей бункер, будет зависеть от двух факторов, не показанных на диаграммах: от того, как укреплены бетонные оболочки туннелей толщиной 38 сантиметров, и от материала, которым заполнено окружающее пространство", - говорит Габришевский.
Есть несколько признаков того, что Путин заказывал строительство с учетом наихудшего сценария.
Особенно бросаются в глаза 16 кабельных стоек (каждая шириной около 30 сантиметров), вмонтированных в нижнюю стену туннеля.
Ни московская компания, которая приобрела Metro Style, ни главный пресс-представитель Кремля Дмитрий Песков на комментарии не ответили. На фоне массовых протестов, которые вызвало видеорасследование Навального от 2021 года, Путин отрицал, что дворец принадлежит ему.
Наличие укрепленных туннелей почти в 1600 километрах от Москвы показывает, что Путин думает не только о том, как провести отпуск в курортном городке. Его также волнует вопрос выживания.
"Дважды, когда в России происходили большие изменения, в 1917 и 1991 годах, статус столицы и должность лидера были под очень большим вопросом, - отметил Киммадж. - Путин готовится к таким ситуациям, создавая жилище, которое находится как можно дальше от центра. Поэтому система туннелей в комплексе имеет очень большое значение. Даже без активных угроз он к ним готовился".
На схеме, изображающей внутреннюю часть шахты лифта, соединяющего два туннеля, показаны шесть отдельных вентиляционных шахт для подачи свежего или фильтрованного воздуха в туннели.
На проектах нет детальных видов сооружений к востоку от комплекса туннелей. Учитывая, что они соединяют туннели с дорогой, возможно, восточные сооружения были спроектированы как маршрут для доставки грузов в дворцовый комплекс через скрытый лифт.
Как уже сообщалось, западным спецслужбам было известно, где находится бункер. Было высказано мнение, что одна из причин, почему Путин не осмелился нанести ядерный удар, это то, что после этого последует ответный удар по месту, где он скрывается.
Украинскому изданию Freedom TV бывший сотрудник российской разведки Сергей Жирнов рассказал, что у Путина есть несколько секретных бункеров, в которых он может спрятаться в случае угрозы.
Один из бункеров, по словам Жирнова, находится прямо под Кремлем. Он был построен еще во времена Сталина, кроме того, инженеры создали в нем отдельную линию метро, чтобы Сталин мог спокойно покинуть Кремль.
В Москве находится и другой секретный бункер - "Раменки-43", принадлежащий Минобороны.
Жирнов также рассказал, что один из бункеров создан в резиденции Путина в Ново-Огарево.
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