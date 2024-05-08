Подземный комплекс под дворцом Путина состоит из двух отдельных туннелей, соединенных лифтом, который опускается под землю примерно на 50 метров.

Как видно на планах, скованные толстым бетоном туннели оснащены достаточным количеством свежей воды, вентиляцией и кабелями, чтобы VIP-жильцы могли находиться там несколько дней или недель.

"У Путина есть большие опасения по поводу того, что он не очень стабильный лидер России, - сказал Майкл К. Киммадж, бывший чиновник Госдепа, работавший над российской и украинской политикой.

- Поэтому, зная, что его легитимность не будет полностью обеспечена выборами, он постарается максимально усилить свою личную безопасность, используя хорошо охраняемый комплекс личной резиденции".

Выходы из этих туннелей видны прямо под дворцовым комплексом, на голой скале, возвышающейся над пляжем.

В нижнем туннеле есть движущаяся дорожка, ведущая к выходу. "В этом туннеле предусмотрены все виды безопасности, - говорит Тадеуш Габришевский, инженер-строитель, знакомый с оборонными сооружениями.

- Есть система пожаротушения. Есть вода, есть канализация. Он предусмотрен, чтобы кто-то мог там выжить или спрятаться".

У глав всех ядерных стран разработаны планы на случай чрезвычайной ситуации. У президента США есть аварийный бункер под Белым домом и в Вирджинии. В отличие от американских объектов комплекс на побережье Черного моря финансировался частным образом и по-прежнему является частной собственностью.