Лондон высылает российского военного атташе. Москва обещает адекватный ответ

По словам министра, Москва будет выдвигать обвинения в русофобии и распространять теории заговора в ответ на последние действия Лондона.

«В ближайшие дни нам следует ожидать обвинений в русофобии, теорий заговора и истерии со стороны российского правительства, — сказал он. — Мы будем внимательно следить за тем, какие ответные меры предпримет Россия, чтобы понять, не стремятся ли они к эскалации ситуации».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на решение Лондона.

В посольстве России в Лондоне заявили, что введенные ограничения серьезно осложнят работу диппредставительства и вызывают сожаление.

«Как это неоднократно случалось и раньше, новые меры введены под безосновательным и даже смехотворным предлогом (в данном случае — пожар на каком-то складе на востоке Лондона), из которого здесь пытаются раздуть очередную шпионскую историю», — говорится в заявлении.

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На прошлой неделе несколько европейских стран, включая Германию, Польшу и Чехию, заявили, что подверглись организованным Москвой кибератакам на их инфраструктуру.

Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что, по данным немецкой разведки, прошлогоднюю кибератаку на почтовые ящики руководства Социал-демократической партии Германии провели хакеры российской военной разведки.