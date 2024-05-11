Видео Пожар в Саласпилсе унес жизнь мужчины

"Когда приехали пожарные, выяснилось, что на первом этаже горят предметы домашнего обихода на площади около 0,5 м2. Один человек уже эвакуировался из здания, пожарные помогли эвакуироваться еще двоим жильцам. В помещении спасатели также обнаружили человека без признаков жизни", - рассказал представитель государственно пожарно-спасательной службы (VUGD) Янис Манделис.