Видео Пожар в Саласпилсе унес жизнь мужчины

Сравнительно небольшой пожар вспыхнул в заброшенном доме в Саласпилсе. В результате этого погиб один из жильцов дома, сообщает программа Degpunktā.
Пожар произошел днем 9 мая. Один из жильцов дома по неосторожности вызвал пожар, вероятно, свечой.
"Когда приехали пожарные, выяснилось, что на первом этаже горят предметы домашнего обихода на площади около 0,5 м2. Один человек уже эвакуировался из здания, пожарные помогли эвакуироваться еще двоим жильцам. В помещении спасатели также обнаружили человека без признаков жизни", - рассказал представитель государственно пожарно-спасательной службы (VUGD) Янис Манделис.
Ни одна из квартир дома не была оборудована детектором дыма.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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