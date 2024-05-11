"Евровидение-2024": участник Нидерландов дисквалифицирован

"Полиция Швеции расследовала жалобу, поданную членом продюсерской группы на инцидент после выступления музыканта в полуфинале вечером 9 мая. Пока судебный процесс продолжается, для него было бы неприемлемо продолжать участие в конкурсе", - сообщили организаторы мероприятия.

"Мы хотели бы уточнить, что вопреки сообщениям некоторых СМИ и предположениям в социальных сетях, никакие другие артисты или члены делегации не были причастны к этому инциденту.

Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и дружелюбную рабочую среду для всех участников конкурса.

Учитывая вышеизложенное, поведение Йоста Клейна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса.

В финале 68-го конкурса песни "Евровидение" прозвучат 25 песен", - пишет EBU.

Ранее сообщалось, что Клейн был допрошен шведской полицией. Полиция сообщает, что Клейн подозревается в "угрозах", прозвучавших на арене в Мальмё вечером 9 мая.

Уже сообщалось, что 9 мая Дону наконец удалось выйти в финал Евровидения.

Видео: Донс о своем выступлении во втором полуфинале Евровидения

В разговоре с TVNET+ артист рассказал о своих первых ощущениях после выхода в финал.

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