Донс сделал это! Латвия вышла в финал "Евровидения"

Впервые за семь лет Латвии удалось выйти в финал!

В полуфинале 9 мая принимали участие 16 стран:

Латвия, Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. И три страны из "большой пятерки", за которые не надо было голосовать - Испания, Италия и Франция.

По итогам зрительского голосования в финал вышли 10 стран:

Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия, Армения.

На конкурсе 2024 года в Швеции (Мальмё) Латвию представлял музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šepu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года.

Галерея: Второй полуфинал "Евровидения-2024"

Напомним, Латвия не могла пройти в финал с 2017 года. Кроме 2020 года, когда конкурс не состоялся из-за пандемии Covid-19.

Галерея: Выступление Дона на конкурсе "Евровидение-2024"

Первый полуфинал "Евровидения-2024" состоялся 7 мая, и в финал вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург. Победитель "Евровидения" будет объявлен 11 мая.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения-2024"

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