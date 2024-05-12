ФОТО Британский десант в небе над Эстонией: учения Kevadtorm в самом разгаре

"Мы отрабатывали, как прибыть в Эстонию из Соединенного Королевства в кратчайшие сроки", - рассказал бригадный генерал Марк Берри, командующий 16-й бригадой воздушно-десантных войск британской армии.

"Мы способны быстро перемещать свои силы по всему миру. В случае десантирования с воздуха мы бы добрались сюда за считанные часы", - добавил генерал Берри.

В пятницу и субботу, 10 и 11 мая, на аэродроме Нурмси в ходе учений Swift Response, которые являются частью более масштабных маневров Kevadtorm («Весенний шторм»), отрабатывалось размещение союзных частей в Эстонии в условиях военных действий.

Kevadtorm - крупнейшие военные учения года, проводимые Силами обороны Эстонии.

Ранее сообщалось, что в эпоху бурных геополитических потрясений некоторые жители Латвии чувствительны к виду военной техники. В редакцию Bez Tabu обратилось несколько жителей, обеспокоенных частыми пролетами военных самолетов в латвийском небе.

В редакцию программы обратились жители Мадоны и Салдуса.

"Почему нет возможности узнать о военных полетах? Есть полеты, и очень низкие, но никто о них не сообщает. Боятся дети, а не я", - пишет жительница.