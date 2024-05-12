В воскресенье, 12 мая, в крупном торговом центре в Варшаве вспыхнул пожар, пламя охватило 80% его площади, сообщили в пожарной части.
Торговый центр с примерно 1400 магазинами, ресторанами, кафе и точками обслуживания расположен в районе Бялоленка на севере польской столицы.
Footage of a large-scale fire in a shopping center on the outskirts of Warsaw— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2024
The city is covered with smoke. pic.twitter.com/BpOptMoUwH
В тушении огня задействованы 50 пожарных расчетов и спасательных отрядов.
Сообщений о пострадавших в результате пожара нет, сообщает агентство PAP со ссылкой на полицию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!