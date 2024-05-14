В Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошла последняя и, пожалуй, главная премьера сезона - спектакль "Гоголь. Портрет" по мотивам повести Николая Гоголя. Представление стало первым полноценным латвийским проектом Юрия Бутусова - обласканного международными премиями российского постановщика, который уже более двух лет живет за пределами РФ.

RUS TVNET побывал на мероприятии и рассказывает, чем оно уникально для Латвии, почему вызвало противоречивую реакцию, а главное - как подготовиться к такому театральному опыту.

Бедный художник Чартков покупает поразивший его портрет незнакомого старика, после чего в раме картины обнаруживается большой сверток денег. Живописец начинает богатую жизнь и обзаводится множеством заказчиков. Тем временем в характере Чарткова проявляются перемены - он начинает завидовать талантливым художникам, скупать и уничтожать их работы. В попытке создать собственный шедевр герой начинает медленно сходить с ума.

Юрий Бутусов - бывший руководитель Театра им. Ленсовета и главный режиссер Театра им. Вахтангова. После полномасштабного вторжения России в Украину постановщик порвал связи с РФ и сейчас продолжает работать в Европе. Он же стал вторым после Дмитрия Крымова ("Питер Пэн. Синдром" в Латвийском Национальном театре) именитым российским режиссером, реализовавшим свой большой проект в Латвии.