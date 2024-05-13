ISW объясняет, почему Путин снял Шойгу с должности министра обороны

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин проводит кадровые перестановки в Министерстве обороны России, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.
Хозяин Кремля заменит нынешнего министра обороны Сергея Шойгу Андреем Белоусовым. В свою очередь, Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
По мнению военных экспертов, эта ротация после президентских выборов свидетельствует о том, что Путин предпринимает значительные шаги по мобилизации экономической и оборонно-промышленной базы (ОПК) Российской Федерации.
У Белоусова нет военного опыта. Он долгое время работал экономическим аналитиком. Впрочем, и у Шойгу до вступления в должность военный опыт был ничтожным.
Как сообщил пресс-секретарь Кремля Песков, "Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности".
Это позволяет предположить, что Белоусов намерен интегрировать и рационализировать ОПК и сектора, связанные с российской безопасностью и обороной, с более широкой внутренней экономической политикой.
ISW поясняет, что почти десятилетний стаж Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в руководстве различными отечественными проектами в области оборонных инноваций и беспилотников хорошо подготовили его к тому, чтобы возглавить переживающее кризис Министерство обороны России.
"У Белоусова репутация сильного, эффективного технократа, и внутренние источники сообщают, что у него положительные отношения с Путиным", - добавил Институт изучения войны.
Замена Патрушева на Шойгу в качестве секретаря Совета безопасности соответствует путинской практике тихого "отодвигания на второй план" высокопоставленных чиновников, отводя им второстепенные роли в сфере российской безопасности, а не просто увольняя их, говорится в докладе.
В прошлом Путин "отодвигал на второй план" своих неудачливых генералов, назначая их на периферийные посты в сфере безопасности и обороны вне непосредственного подчинения, иногда позволяя им "искупить свою вину и вернуться на службу Путину".
Помимо увольнения Патрушева российский правитель в значительной степени перераспределил руководителей основных служб безопасности, что свидетельствует о том, что он сохранил ядро лояльных силовиков.
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