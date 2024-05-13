ISW объясняет, почему Путин снял Шойгу с должности министра обороны

Хозяин Кремля заменит нынешнего министра обороны Сергея Шойгу Андреем Белоусовым. В свою очередь, Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

По мнению военных экспертов, эта ротация после президентских выборов свидетельствует о том, что Путин предпринимает значительные шаги по мобилизации экономической и оборонно-промышленной базы (ОПК) Российской Федерации.

У Белоусова нет военного опыта. Он долгое время работал экономическим аналитиком. Впрочем, и у Шойгу до вступления в должность военный опыт был ничтожным.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Песков, "Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности".

Это позволяет предположить, что Белоусов намерен интегрировать и рационализировать ОПК и сектора, связанные с российской безопасностью и обороной, с более широкой внутренней экономической политикой.