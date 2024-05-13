Путин решил сменить министра обороны Сергея Шойгу. Он стал секретарем Совбеза вместо Патрушева

Он имеет репутацию «государственника» — человека, защищающего в первую очередь интересы государства, а не, например, бизнеса. Издание The Bell (признано в России «иноагентом») этим вечером еще напоминало, что он — «государственник, верящий в кольцо врагов» вокруг России.

Характерный пример его позиции — это его попытка изъять у металлургов «сверхприбыль». В 2021 году он буквально обвинил их в том, что они «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей.

И это было его второй попыткой изъять у бизнеса деньги: в 2018 году, тогда Белоусов был еще помощником президента, его утекшее письмо с похожими предложениями буквально обрушило фондовый рынок и запустило многомесячные переговоры правительства и бизнеса.

Экономисты объясняли его назначение в правительство в 2020 году тем, что он должен отвечать за нацпроекты — предвыборные обещания Путина, данные в 2018 году, реализация которых сильно буксовала. Сейчас они явно уже не очень актуальны.