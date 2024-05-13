Путин решил сменить министра обороны Сергея Шойгу. Он стал секретарем Совбеза вместо Патрушева

Владимир Путин вечером в воскресенье, 12 мая, произвел серьезные кадровые перестановки в силовом блоке. Сергей Шойгу лишился поста главы минобороны — вместо него ведомство возглавит бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Шойгу же будет работать на должности секретаря Совета Безопасности, вместо занимавшего ее Николая Патрушева.
Поздним вечером 12 мая Владимир Путин отправил в Совет Федерации свои предложения по кандидатурам на должности руководителей силовых ведомств — по закону их после консультаций утверждает именно Совфед, а не Государственная Дума, как, например, большинство министров. Среди тех, кого Путин предложил переназначить на свои должности, не оказалось министра обороны Сергей Шойгу, который возглавлял ведомство еще с 2012 года.
Вместо Шойгу Путин неожиданно предложил назначить главой Минобороны первого заместителя главы правительства Андрея Белоусова. Шойгу же своим указом Путн назначил секретарем Совета Безопасности. Его последние 16 лет возглавлял Николай Патрушев — один из самых приближенных к Владимиру Путину силовиков. В президентском указе об увольнении Патрушева в качестве причины его отставки указан «переход на другую работу». Какую — не уточняется.
У президента есть право назначать секретаря Совбеза без каких-либо консультаций, поэтому указ о назначении Шойгу и увольнении Патрушева с этой должности вступает в силу немедленно. Заседание Совета Федерации, где будет обсуждаться вопрос назначения Андрея Белоусова на пост главы Минобороны, пройдет 14 мая. 13 мая кандидатуры обсудят на комитетах.
Большинство руководителей силовых ведомств, судя по предложениям Владимира Путина, сохранят работу. Путин предложил переназначить на свои должности главу МИДа Сергея Лаврова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСО Дмитрия Кочнева, министра юстиции Константина Чуйченко и главу МЧС Александра Куренкова
Как объяснили перестановки в Кремле?
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил необходимость сменить главу Минобороны посреди войны с Украиной тем, что «министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».
«Вот, видимо, поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — сказал Песков.
«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», — объяснил Песков (цитата по РБК).
Пресс-секретарь Путина отметил, что Белоусов — «не просто гражданский человек», а чиновник, который возглавлял Минэкономразвития, был помощником Владимира Путина по экономическим вопросам и работал в правительстве на должности первого вице-премьера.
Песков подчеркнул, что назначение Белоусова не изменит «военную составляющую» — это останется прерогративой главы Генерального штаба Валерия Герасимова. «В этом плане изменений пока не предусматривается», — уточнил пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»).
Еще Песков рассказал журналистам, что Шойгу, помимо должности секретаря Совета безопасности, одновременно станет заместителем президента в Военно-промышленной комиссии и возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Что касается новой должности Николая Патрушева, Песков пообещал, что Кремль сообщит подробности в «ближайшие дни».
Владимир Путин готовится воевать долго. В России сменился министр обороны
Комментарий корреспондента Би-би-си Ильи Барабанова*
Заканчивается 809-й день войны России с Украиной (Великая Отечественная длилась 1418 дней), когда Путин вдруг решил сменить министра обороны. Сергей Шойгу, который при Борисе Ельцине строил большую «потемкинскую деревню» из МЧС, а в последние путинские годы занимался тем же с Минобороны, уходит в отставку.
«Киев за три дня», «вторая армия мира», «танковый биатлон», главный храм вооруженных сил с фуражкой Гитлера, парк «Патриот» и «Юнармия» — Сергей Шойгу уходит на пост секретаря Совета безопасности, оставляя после себя множество дорогостоящих PR-проектов, которые не имели никакого отношения непосредственно к армии.
Которая, как показало 24 февраля 2022 года и все последующие события, к полномасштабной войне как не была готова, так и остается к ней не приспособленной. Можно завербовать десятки тысяч заключенных, можно трупами закидать Авдеевку, можно набрать тысячи нищих и закредитованных на сверхвысокие военные зарплаты, но это не сделает вашу армию эффективной и профессиональной.
Страна при этом входит в третий год войны, которая ведется в формате то ли боев за избушку лесника, то ли в формате Верденских сражений образца Первой Мировой войны, когда стороны месяцами пытались захватить сто метров чужой территории. Кто и как воюет, в логике Владимира Путина, очевидно, не так важно, он готов мириться с любыми потерями, а параллельно говорить о «народосбережении» и проводить совещания по демографии. Главное, чтобы этот процесс шел эффективно, с его точки зрения.
Понятным становится и арест заместителя министра обороны Тимура Иванова. В турбулентный период кадровых перестановок его, очевидно, «брали» именно с прицелом на смещение Сергея Шойгу.
При переводе экономики страны на военные рельсы, когда оборонка становится главным фактором, который не дает экономике упасть в условиях международных санкций, выбор Андрея Белоусова в качестве нового министра обороны может быть логичным ходом. Который говорит нам о том, что война — это надолго, экономика на военных рельсах — тоже, а никакого мирного будущего российский лидер для себя и не планирует.
При этом важно понимать, что министр обороны — должность административная, а вот от того, кого назначат руководить Генеральным штабом, будет зависеть дальнейший ход боевых действий. Пока Кремль говорит о том, что Валерий Герасимов остается на своем посту, но открытым остается вопрос, как с нынешней военной вертикалью сработается известный своей конфликтностью Белоусов.
Кто такой Андрей Белоусов?
Комментарий редактора отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольги Шаминой
Андрей Белоусов — экономист, который мало связан с армией, обороной или любой военной стратегией. Большую часть жизни он проработал на государственной службе, занимался в том или ином виде вопросами экономики.
Белоусов в отличие от многих других представителей экономического блока — человек далеко не либеральных взглядов. Он выступал и выступает за обширное присутствие государства в экономике и за жесткое регулирование экономики.
Он имеет репутацию «государственника» — человека, защищающего в первую очередь интересы государства, а не, например, бизнеса. Издание The Bell (признано в России «иноагентом») этим вечером еще напоминало, что он — «государственник, верящий в кольцо врагов» вокруг России.
Характерный пример его позиции — это его попытка изъять у металлургов «сверхприбыль». В 2021 году он буквально обвинил их в том, что они «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей.
И это было его второй попыткой изъять у бизнеса деньги: в 2018 году, тогда Белоусов был еще помощником президента, его утекшее письмо с похожими предложениями буквально обрушило фондовый рынок и запустило многомесячные переговоры правительства и бизнеса.
Экономисты объясняли его назначение в правительство в 2020 году тем, что он должен отвечать за нацпроекты — предвыборные обещания Путина, данные в 2018 году, реализация которых сильно буксовала. Сейчас они явно уже не очень актуальны.
Нынешнему назначению четкое объяснение дал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: «Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно был еще в районе 3%, потом он вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности». Судя по его словам, доля расходов на силовой блок и дальше будет расти.
С начала войны власти действительно заливают экономику деньгами — это и приводит к ее устойчивому и быстрому росту. Но это и порождает дисбалансы: все больше и больше денег уходит в связанные с обороной сектора, уже явно заметен дефицит кадров, а рост цен пока сложно остановить. Скорее всего, такие потоки денег порождают и коррупцию — но это будет предметом для дальнейших расследований.
Белоусов с его приверженностью интересам государства, близостью к Владимиру Путину и довольно нетипичной для чиновника скромностью, возможно, и хорошая кандидатура на должность человека, который будет следить и администрировать эти потоки денег. На коррупции и воровстве публично он пойман не был.
Человек, для которого первичны интересы государства и который видит внешних врагов, еще и хорошая кандидатура для того, чтобы дальше перестраивать экономику на военные рельсы. Тем более, что его брат, например, уже предложил несколько идей о том, что делать с доходами участников войны.
*Власти России включили Илью Барабанова в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и намеревается его оспорить.