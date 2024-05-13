За выходные предотвращено 45 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Всего в этом году было предотвращено 1737 попыток нелегального пересечения государственной границы, а девяти лицам было позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Как сообщалось, осенью прошлого года пограничники в среднем за сутки предотвращали до 100 попыток проникновения в Латвию, но в зимние месяцы их число значительно сократилось, и в течение нескольких недель не фиксировалось ни одной попытки пересечь границу. С наступлением более теплой погоды попытки нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Латвии возобновились.

С 13 марта вновь введен усиленный режим охраны восточной границы, который будет действовать до 12 сентября этого года.

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