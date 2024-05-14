В июне будет уже поздно: 5 садовых работ, которые обязательно нужно сделать в мае

Обработать плодовые деревья и кустарники

Большую часть работ по уходу за плодовыми и ягодными деревьями, а также декоративными деревьями и кустарниками следует проводить ранней весной. Если вы не успели сделать это в апреле, то знайте, что в мае плодовые деревья и кустарники необходимо:

защитить от болезней и вредителей;

поливать;

удобрять;

защищать от мороза;

обрезать сухие ветки.

Важно отметить, что работы по защите деревьев и кустарников от болезней и вредителей должны проводиться до или после цветения. Большинство современных препаратов совместимы друг с другом, поэтому для экономии времени можно провести только одно опрыскивание, смешав фунгициды и инсектициды. Если после обработки пройдет дождь, ее необходимо повторить.

После опрыскивания рекомендуется обернуть деревья лентой для ловли насекомых. Лента, обмотанная вокруг ствола дерева, создает механический барьер для вредителей, которые ползут вверх по стволу, чтобы завершить свой жизненный цикл. Вредители цепляются за водо- и морозостойкую клейкую ленту, пытаясь взобраться наверх.

После цветения пора приступать к удобрению плодовых деревьев и кустарников. Традиционно весной используют азотные удобрения.

Комплексные удобрения, предназначенные для конкретных целей, например, для голубики, также можно использовать в качестве дополнительной подпитки растений.