Как сообщили в VDD, в своих видеообращениях мужчина высказывал угрозы применения насилия и пытался спровоцировать ненависть к латышам и украинцам, а также к сторонникам Украины.

Уголовный процесс против него начат 26 марта этого года по статьям Уголовного закона о преступлениях против мира и оправдании военных преступлений, а также о действиях, направленных на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в обществе.

Проведя анализ контента, опубликованного в аккаунте мужчины в TikTok, VDD констатировала, что он своими высказываниями, доступными неограниченному количеству людей, систематически и целенаправленно оправдывал преступления вооруженных сил России в Украине, а также осуждал оказываемую Латвией поддержку Украине.

К подозреваемому в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.