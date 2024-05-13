Служба государственной безопасности (VDD) 30 апреля задержала мужчину, который регулярно публиковал в соцсети TikTok видеозаписи с поддержкой российской агрессии.
Как сообщили в VDD, в своих видеообращениях мужчина высказывал угрозы применения насилия и пытался спровоцировать ненависть к латышам и украинцам, а также к сторонникам Украины.
Уголовный процесс против него начат 26 марта этого года по статьям Уголовного закона о преступлениях против мира и оправдании военных преступлений, а также о действиях, направленных на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в обществе.
Проведя анализ контента, опубликованного в аккаунте мужчины в TikTok, VDD констатировала, что он своими высказываниями, доступными неограниченному количеству людей, систематически и целенаправленно оправдывал преступления вооруженных сил России в Украине, а также осуждал оказываемую Латвией поддержку Украине.
К подозреваемому в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.
С момента вторжения России в Украину VDD начала 48 уголовных процессов против 55 лиц за публичную поддержку агрессии и интересов России. Кроме того, служба провела профилактические беседы с более чем тысячей лиц в связи с их комментариями в интернете, направленными на оправдание российской агрессии и носящими признаки враждебности, предупредив о грозящей уголовной ответственности в случае совершения преступлений.
Ранее в конце апреля по другому делу VDD задержала мужчину по подозрению в публичном оправдании войны России против Украины, а также в действиях, которые направлены на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в обществе. По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, задержанным является некий Дмитрий Матаев.
Уголовный процесс был начат 26 марта, когда сотрудники VDD обнаружили в TikTok ряд видеообращений этого человека на русском языке. В них выражалась поддержка России и ее военной агрессии против Украины, мужчина агрессивно и враждебно говорил о латышах и других жителях Латвии, поддерживающих Украину.
Подозреваемый уже попадал в поле зрения VDD в 2023 году за агрессивные и пророссийские комментарии в Facebook. В августе сотрудники VDD провели с ним профилактические беседы, предупредив, что его деятельность в интернете близка к действиям, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
К подозреваемому в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.
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