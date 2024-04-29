За поддержку преступлений РФ задержан TikTok-блогер. Стало известно его имя

Уголовный процесс был начат 26 марта, когда сотрудники VDD констатировали на платформе TikTok несколько опубликованных этим человеком видеообращений на русском языке. В обращениях выражалась поддержка России и ее агрессии против Украины, кроме того, мужчина агрессивно и враждебно обратился к латышам и другим жителям Латвии, которые поддерживают Украину.

25 апреля VDD провела обыск на связанном с этим человеком объекте недалеко от Риги. Для расследования было изъято несколько носителей данных, записи мужчины, а также одежда и другие предметы с российской и советской символикой.

Подозреваемый уже попадал в поле зрения VDD в 2023 году в связи с агрессивными и поддерживающими Россию комментариями в Facebook. В августе VDD провела с мужчиной превентивные беседы, предупредив, что его действия в интернете приближаются к преступным, за что может грозить уголовная ответственность.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LЕТА, арестованным является некий Дмитрий Матаев. Так, например, на одном из размещенных в TikTok видео он находится у посольства России с размещенным на заднем плане на фасаде Музея истории медицины им. П. Страдиня плакатом со стилизованным черепом президента России Владимира Путина.

"Власти Латвии, повесившие полтора года назад это дерьмо напротив посольства России в Латвии, думали, что таким образом унизят Путина и Россию. В конце концов они унизили почти всех русских во всем мире, потому что Путин - легитимный президент для самой могущественной страны в мире, избранный россиянами", - рассуждает на видео мужчина.

В профиле Матаева десятки видео, на которых он пытается поддержать нарратив о Латвии как неудавшемся государстве.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!