Rail Baltica, подавление GPS и не только: о чем говорили на встрече Балтийского совета?

Премьер-министры стран Балтии на встрече в Вильнюсе обсудили в понедельник, 13 мая, ситуацию с безопасностью, поддержку Украины и санкции для России.
Поскольку Литва станет председателем Балтийского совета министров, в понедельник в Вильнюсе встретились премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии Ингрида Шимоните, Эвика Силиня и Кая Каллас.
"Главная проблема - бюджет". Премьеры стран Балтии обсудили реализацию Rail Baltica
Основной проблемой проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica является его бюджет, поэтому при переговорах с Европейской комиссией о дополнительном финансировании страны Балтии должны продемонстрировать "зрелость проекта", заявила Ингрида Шимоните после встречи премьер-министров.
"Важно продолжать совместную работу по реализации проекта Rail Baltica. В Литве работа идет полным ходом. Мы все должны не прекращать работу, чтобы обосновать нашу просьбу о дальнейшем финансировании строительства железнодорожной линии и реализации проекта до 2030 года", - сказала Шимоните.
"Очевидно, что бюджет проекта является основной проблемой, но для того, чтобы мы могли договориться о дополнительном финансировании, мы прежде всего должны продемонстрировать зрелость проекта", - сказала премьер-министр.
Шимоните подчеркнула, что важнейшей составляющей проекта Rail Baltica является прокладка путей с колеей европейского стандарта.
"Пути - это серьезная проблема. Главная задача - это путь, а не станции и не все остальное, что должно быть вокруг железной дороги. Сам путь, потому что он - начало всего, и ему нужно уделять высший приоритет", - сказала Шимоните.
"Мы должны изо всех сил двигаться вперед, чтобы прийти к переговорам с хорошим бизнес-обоснованием, заявив, что мы проделали большую работу за короткое время", - сказала глава литовского правительства.
Она признала, что при реализации странами Балтии проекта Rail Baltica "много времени могло быть потеряно на не самые продуктивные обсуждения".
"Было время, когда можно было проводить работы, очень важные для реализации самого проекта, например, проектирование, и эти работы серьезно задерживались, из-за чего многое задерживалось, и это совпало с довольно значительным ростом цен на сырье и вообще совершенно иной ценовой ситуацией, чем та, которая была, когда проект рассматривался десять лет назад", - сказала Шимоните.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что военная мобильность расширила требования к инфраструктуре Rail Baltica, и страны Балтии должны сохранять единство в переговорах с ЕС о финансовой поддержке проекта.
"Как лидеры мы должны временами быть очень практичными. Но здорово, что мы всегда можем найти практические решения любых задач. Я верю, что мы будем полны решимости продолжить проект", - сказала премьер-министр Латвии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что в этом году в Эстонии начнется строительство первого 74-километрового участка магистрали, составляющего треть участка Rail Baltica в этой стране.
"Наша цель - завершить строительство Rail Baltica к 2030-м году. Чтобы достичь этой цели, нам всем нужно не сбиться с пути. (...) В этом году мы также добьемся прогресса в строительстве главного пассажирского терминала и других компонентов, таких как мосты или виадуки", - сказала Каллас.
Rail Baltica соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Полностью проект планируется завершить в 2030 году.
Шимоните: подавление сигналов GPS со стороны РФ направлено против всех союзников Украины
Помехи сигналов GPS, осуществляемые Россией, и другие диверсии в странах Балтии направлены не только против Литвы, Латвии и Эстонии, но и против других стран, поддерживающих Украину, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Я не думаю, что это происходит только против стран Балтии. Мы должны осознавать, что эта деятельность направлена против всего сообщества, поддерживающего Украину", - заявила Шимоните.
Эстония, Латвия и Литва в прошлом месяце предупредили, что широкомасштабное подавление GPS Россией увеличивает угрозу авиационных происшествий.
"Россия очень изобретательна в оказании давления на демократические страны различными способами: попытка нападения на Леонида Волкова, диверсии против исторических памятников. Именно об этих действиях говорят спецслужбы", - заявила премьер-министр Литвы.
По ее словам, подобные инциденты по вине Кремля будут происходить в Европе и в будущем. "Мы продолжим видеть такие выпады, какие мы видели в прошлом. Мы работаем усердно и солидарно, чтобы попытаться предотвратить это", - сказала литовский премьер.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в Вильнюсе в понедельник, что Россия ведет теневую войну против всей Европы, а премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что страны Балтии должны "в один голос" информировать Евросоюз о подобных инцидентах.
Гибридная деятельность России становится все более проблематичной в Европе и других странах. На прошлой неделе несколько европейских стран вызвали российских дипломатов из-за гибридных и кибератак, организованных Москвой или связанными с Россией группировками.
Премьеры стран Балтии обсудили ключевые для ЕС и НАТО темы внешней политики
Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните призвала Европейский союз начать "реальные переговоры" с Украиной и Молдовой относительно членства в блоке уже в этом полугодии.
"Начать реальные переговоры о членстве Украины и Молдовы в Евросоюзе мы должны как можно скорее - в этом полугодии", - заявила Шимоните журналистами.
"Мы должны выполнить наше обещание, данное народам Украины и Молдовы, и использовать этот исторический момент для расширения европейского пространства успеха, а также для нашей собственной безопасности", - добавила она.
Как сообщила Шимоните, на встрече также обсуждались безопасность и оборона Балтийского региона, поддержка Украины, санкции против России и Беларуси, реализация региональных инфраструктурных проектов.
"Наши страны одинаково оценивают ситуацию, считая, что безопасность нашего региона напрямую связана с победой Украины, и мы не должны уставать. Я верю, что мы не устанем помогать Украине бороться", - сказала Шимоните.
Она заявила, что ЕС необходимо продолжать усиливать давление на Россию и Беларусь, расширять санкции, введенные в отношении страны-агрессора, и находить способы предотвращения случаев их обхода.
По словам Шимоните, результаты российской экономики показывают, что санкции ЕС работают и имеют "прямой и долгосрочный эффект".
"Мы пришли к единому мнению, что необходимо еще больше усилить давление и изоляцию, еще больше расширить санкции, обеспечить предотвращение случаев обхода санкций", - сказала Шимоните.
По словам премьер-министра, лидеры стран Балтии также договорились, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле страны должны будут "продемонстрировать единство путем укрепления обороноспособности", а также реализовать планы обороны "по всем критериям".
"Не менее 2% от ВВП (финансирование обороны в странах НАТО - BNS) - это не потолок, а абсолютно необходимый минимум. Все союзники должны выделить эти средства на оборону", - сказала премьер-министр.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные союзники должны найти способы использования замороженных российских средств для помощи Украине, а ЕС также важно ввести 14-й пакет санкций "как можно скорее".
По ее словам, в следующем долгосрочном бюджете ЕС больше внимания следует уделить финансированию обороны и развитию оборонной промышленности.
"Поэтому необходимо быстро найти пути увеличения капитала и стимулирования европейской оборонной промышленности. Это могут быть оборонные облигации или другая альтернатива", - заявила журналистам Каллас.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи подчеркнула, что государства Балтийского совета министров договорились об общих приоритетах и действиях перед саммитом НАТО в Вашингтоне.
"Сильное сдерживание и оборона остаются главным приоритетом. Для этого необходимо единство НАТО, больше союзных сил в восточном крыле НАТО, больше военной промышленности, высокая готовность", - заявила Силиня.
Балтийский совет министров - институт, координирующий сотрудничество между правительствами Эстонии, Латвии и Литвы, был основан в 1994 году в Таллинне.
Председательство в сотрудничестве стран Балтии осуществляется поочередно, каждое государство Балтии начинает председательство с нового календарного года.
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