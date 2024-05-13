Rail Baltica, подавление GPS и не только: о чем говорили на встрече Балтийского совета?

"Мы должны изо всех сил двигаться вперед, чтобы прийти к переговорам с хорошим бизнес-обоснованием, заявив, что мы проделали большую работу за короткое время", - сказала глава литовского правительства.

Она признала, что при реализации странами Балтии проекта Rail Baltica "много времени могло быть потеряно на не самые продуктивные обсуждения".

"Было время, когда можно было проводить работы, очень важные для реализации самого проекта, например, проектирование, и эти работы серьезно задерживались, из-за чего многое задерживалось, и это совпало с довольно значительным ростом цен на сырье и вообще совершенно иной ценовой ситуацией, чем та, которая была, когда проект рассматривался десять лет назад", - сказала Шимоните.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что военная мобильность расширила требования к инфраструктуре Rail Baltica, и страны Балтии должны сохранять единство в переговорах с ЕС о финансовой поддержке проекта.

"Как лидеры мы должны временами быть очень практичными. Но здорово, что мы всегда можем найти практические решения любых задач. Я верю, что мы будем полны решимости продолжить проект", - сказала премьер-министр Латвии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что в этом году в Эстонии начнется строительство первого 74-километрового участка магистрали, составляющего треть участка Rail Baltica в этой стране.