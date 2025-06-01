Во Франции празднование победы ПСЖ переросло в беспорядки: есть погибшие

Всего по стране были задержаны 559 человек, из них 491 - непосредственно в Париже.

В городе Дакс на юго-западе Франции во время празднования был зарезан 17-летний подросток. В Париже же в результате столкновения с автомобилем погиб человек, передвигавшийся на электросамокате.

Около 50 тысяч болельщиков собрались на Елисейских полях и возле домашнего стадиона ПСЖ - "Парк де Пренс", чтобы посмотреть трансляцию матча и отпраздновать победу любимой команды.

Большинство фанатов отмечали триумф мирно, многие пели и танцевали прямо на улицах Парижа. Однако в некоторых районах массовое празднование быстро переросло в столкновения с полицией. В ходе беспорядков пострадали 192 человека, в том числе 22 полицейских и семеро пожарных.

Также зафиксированы 692 случая поджогов, среди которых 264 автомобиля, сообщили в МВД Франции.

Напомним, что накануне в Мюнхене футболисты ПСЖ впервые в истории клуба завоевали трофей Лиги чемпионов УЕФА, разгромив в финале команду "Интер" (Милан) со счетом 5:0 (2:0).