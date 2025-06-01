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В Тукумском крае при пожаре погиб человек

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В субботу, 31 мая, в результате пожара в Тукумском крае погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 16:13 в субботу VUGD получила вызов в Тукумсский край, где горел двухэтажный жилой дом площадью 160 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.

В 20:45 пожар был ликвидирован. На тушении пожара также работали добровольные пожарные из Смарде, Энгуре и Лапмежциемса.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 39 вызовов - 14 на пожаротушение, 14 на спасательные работы и еще 11 вызовов были ложными.

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