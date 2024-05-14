Видео В Елгаве прозвучали два взрыва. Пострадал бездомный

Несмотря на неоднократные призывы муниципалитета поселиться в одном из социальных домов, бездомный упорно продолжал возвращаться в садовый домик. Мужчина настолько привязался к своему жилищу, что курил, не выходя из него, сообщает программа Degpunktā.
Очевидец Раймонд рассказал, что взрыв произошел, когда он собирался укладывать детей спать.
"Раздался второй взрыв, более сильный. По звуку это было похоже на газовый баллон, затем я заметил, что зеленая трава на лугу начала гореть", - вспомнил Раймонд.
Он и его друг пошли к огню и вскоре увидели сильно обгоревшего человека.
"Друг заметил лежащего на земле мужчину. Я немедленно позвонил спасателям", - сказал Раймонд.
Это не первый случай, когда раненый мужчина причинял местным жителям головную боль. Однажды, в один из зимних месяцев, бездомный мужчина и его знакомая получили сильное обморожение, находясь в садовом домике. Тогда им помогли местные жители.
"Мы подбежали к нему, он был в огне. Мы потушили пламя вокруг него", - говорит Раймонд. Вскоре прибыли и спасатели.
Представитель Государственно пожарно-спасательной службы (VUGD) рассказал, что сгорели садовый домик, матрас и вещи. Один человек получил ранения и передан медикам скорой помощи.
Особых трудностей при тушении у спасателей не возникло. Причины пожара пока неясны.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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