Снимается фильм о легендарной баскетболистке Ульяне Семеновой. Ее сыграет актер Карлис Арнолдс Авотс

Как пишет журнал Santa, актер давно задумывался о роли Ульяны Семеновой. Вот что он вспоминает: "Во время учебы возникла ситуация, когда мне нужно было найти, кого я мог бы сыграть в спектакле "Преступление и наказание" Достоевского, в котором главные роли уже были распределены. Когда мама услышала, как я вслух рассуждаю о том, что мог бы сыграть роль старухи-процентщицы, она прокомментировала: "Тогда ты будешь такой же высокой процентщицей, как Ульяна Семенова". В ту же секунду я забыл о Достоевском и о роли и понял, что могут быть причастным к чему-то гораздо большему".