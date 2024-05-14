Началась работа над фильмом о легендарной баскетболистке Ульяне Семеновой. В фильме ее сыграет 27-летний актер театра "Дайлес" Карлис Арнолдс Авотс, получивший в этом году награду как лучший актер года.
Снимается фильм о легендарной баскетболистке Ульяне Семеновой. Ее сыграет актер Карлис Арнолдс Авотс
Как пишет журнал Santa, актер давно задумывался о роли Ульяны Семеновой. Вот что он вспоминает: "Во время учебы возникла ситуация, когда мне нужно было найти, кого я мог бы сыграть в спектакле "Преступление и наказание" Достоевского, в котором главные роли уже были распределены. Когда мама услышала, как я вслух рассуждаю о том, что мог бы сыграть роль старухи-процентщицы, она прокомментировала: "Тогда ты будешь такой же высокой процентщицей, как Ульяна Семенова". В ту же секунду я забыл о Достоевском и о роли и понял, что могут быть причастным к чему-то гораздо большему".
Авотс сам спортивный фанат и выходец из семьи спортсменов, и история Ульяны Семеновой кажется ему одновременно необычной и универсальной: "Я хочу рассказать, как она, приехав из глубинки, стала баскетболисткой. Эта история будет об Уле до баскетбола, и краеугольная линия повествования - это любовь, которую мы все хотим получить. Только решив для себя, что мы достойны любви, мы можем ее получить. Мне кажется, Уле это удалось".
Режиссер будущего фильма - Виестурс Кайриш. Первый этап уже отснят в родном городе Семеновой Даугавпилсе, съемки продолжатся осенью.
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