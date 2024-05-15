Видео "Тогда все должно быть из золота!" Жители Екабпилса удивлены новым общественным туалетом за 70 000 евро

Самоуправление сообщает, что общая стоимость строительства туалета без PVN составляет 59 444,40 евро, с PVN - 71 927,72, или почти 72 000 евро.

Туалет открыт с 10 мая, его режим работы в летний период планируется с 7:00 до 21:00, а в зимний период - с 7:00 до 19:00. Пользование общественным туалетом бесплатное, он приспособлен для людей с особыми потребностями, а также для мам с младенцами.

Как сообщает портал jekabpilslaiks.lv, первые посетители туалета довольны удобствами, но удивляются их стоимости.

Павел из Екабпилса не скрывает своего удивления: "Что здесь может стоить так дорого? Что тут есть? Смотрите, туалет, раковина и стены! Тогда уж все из золота должно быть!".

Другая жительница Екабпилса Валентина говорит: "Это дорого, можно было дешевле".

В самоуправлении Екабпилсского края подчеркивают, что в окончательную сумму входит не только само здание туалета, но и проект строительства, инженерные коммуникации, фундамент и другие детали.

"К сожалению, строительство инженерных сетей - одно из самых дорогостоящих, потому что расположение этого здания было не таким уж простым", - объясняет Сандра Гогуле, руководитель отдела управления проектами Екабпилсской краевой думы.

По данным jekabpilslaiks.lv, это не первый дорогой общественный туалет в Екабпилсе. Пару лет назад большой ажиотаж вызвали удобства в парке Кена, общая стоимость которых составила 85 тысяч евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!