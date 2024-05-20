Недавно в публичном пространстве активно обсуждали новый "План сплочения и развития граждански активного общества". Одну из его целей широко раскритиковала национально-консервативная часть общества - увеличить удельный вес граждан третьих стран, впервые получивших вид на жительство, с 1,1% в 2019 году до 2,2% в 2027 году. Дискуссия достигла таких масштабов, что ответственному за этот документ - Министерству культуры - пришлось публиковать отдельное сообщение. В нем учреждение обвинило отдельных комментаторов в дезинформации и еще раз детально объяснило, чего надеется достичь. После этого последовало еще несколько статей с детальным анализом содержания. Поэтому я здесь хочу привлечь внимание к другому аспекту - уровню и качеству обсуждения действительно важного документа. И, по-моему, этот уровень опасно низок.

"План сплочения и развития граждански активного общества на 2024-2027 годы" стал доступен для публичного обсуждения еще 18 апреля. Под 60-страничным документом, в котором очень детально описаны нынешняя ситуация, цели, задачи и необходимое финансирование, в первые недели было оставлено лишь несколько довольно малозначительных комментариев.

Все изменилось 6 мая, когда Янис Суипе из Национального союза "Справедливость" написал:

"Если есть план увеличить удельный вес получателей вида на жительство (ВНЖ) с 1,2% до 2,2% в год, это означает около 41 тысячи новых мигрантов в год, тогда за 10 лет удельный вес латышей упадет ниже 50%! Это будет то, чего не достиг СССР, а "Прогрессивные" достигли бы. Условие выполняется, если абсолютное число латышей не меняется (скорее всего, оно снизится) и все получатели ВНЖ продолжат находиться в Латвии. Этот план можно приравнять к геноциду и выбросить в мусор".

Возможно, если бы он обошелся только одним комментарием, широкая общественность даже не узнала бы о существовании этого документа. Однако он дополнил его целой серией твитов. Один из них был о Празднике песни, который "сейчас Минкульт "Прогрессивных" выложил на обсуждение, что надо его, очевидно, русифицировать или исламизировать". Это привлекло много внимания.