Более тысячи студентов Балтийской международной академии могут остаться без дипломов

Более тысячи студентов учатся по специальностям, которые не аккредитованы, и в результате по окончании обучения не будут иметь права на получение дипломов, признанных латвийским государством - такова ситуация в Балтийской международной академии (BSA), пишет Latvijas Avīze.
Неаккредитованные сферы обучения являются основной причиной, по которой вуз ожидает внеочередная аккредитация, инициированная Советом по высшему образованию.
Ожидается, что на этой неделе предложение будет поддержано министром образования и науки. В настоящее время семь из 11 направлений обучения, реализуемых академией, не аккредитованы.
В свое время они получили аккредитацию, но заявки на очередную аккредитацию не были поданы вовремя. В некоторых случаях срок аккредитации истек уже в 2022 году.
Уже в конце прошлого года Латвийское объединение студентов проинформировало о ситуации в BSA Министерство образования и науки. После этого Государственная служба качества образования (VISC) провела проверку в вузе, выявив ряд нарушений, о которых сообщила совету.
Ни в одном другом вузе Латвии нет такой ситуации, когда 90% студентов учатся по неаккредитованным программам, заявил Latvijas Avīze представитель министерства Аркадий Звайгзне.
Он также указал, что внеочередная аккредитация - это не наказание, министерство просто хочет убедиться в том, что происходит в вузе, ведь отказ от подачи программ на аккредитацию - это серьезный сигнал о том, что с реализацией соответствующих программ что-то не так.
В VISC также пришли к выводу, что BSA не проинформировала студентов и потенциальных студентов о том, что учебные программы не аккредитованы. Правда, в настоящее время на сайте вуза отмечен статус программ.
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