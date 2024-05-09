В Балтийской международной академии выявлены нарушения, пройдет внеочередная аккредитация

Решение связано с тем, что BSA вовремя не подал заявки на очередную аккредитацию направлений обучения, поэтому в настоящее время семь из 11 направлений обучения, реализуемых в вузе, не аккредитованы.

Таким образом, студенты этих специальностей лишены возможности получить признанный государством диплом о высшем образовании.

В случае потери аккредитации у студентов есть несколько вариантов: продолжить и завершить обучение на другой университетской программе по аккредитованной специальности; завершить обучение в другом университете; сделать перерыв в учебе. По данным BSA, многие студенты, обучающиеся по неаккредитованным специальностям, уже сделали перерыв в учебе в ожидании результатов аккредитации.

В настоящее время доля неаккредитованных направлений обучения в BSA настолько высока, что это требует углубленной оценки внутренней системы качества вуза.

Министерство образования и науки поддерживает предложение Латвийской ассоциации студентов оценить работу частного вуза и его руководства, которое до сих пор не было достаточно качественным, что ставило под угрозу возможности студентов получить качественное высшее образование и признанные государством дипломы.

В процессе аккредитации проверяется качество организации и ресурсов учебного заведения, в результате чего ему присваивается статус признанного государством высшего учебного заведения или отказывается в нем.

Дипломы государственного образца могут быть выданы только в том случае, если аккредитованы само учебное заведение, направление обучения и соответствующая учебная программа.

На данный момент в BSA не аккредитованы направления обучения "Психология", "Менеджмент, администрирование и управление недвижимостью", "Искусство", "Гостиничный и ресторанный сервис, организация отдыха и туризма", "Экономика", "Право" и "Социальная работа" что в целом затрагивает большинство, или около 1200 студентов.

BSA была основана в 1996 году. Это шестой по величине частный университет в Латвии, в котором в 2023/2024 году обучалось 1252 студента.

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