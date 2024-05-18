В Риге вновь выступит немецкий диджей Борис Брейха

Борис Брейха - музыкант из маленького немецкого города Людвигсхафена - начал заниматься творчеством в 2000-е годы. Дебют диджея состоялся в 2006 году, и уже за два года он сумел добиться мирового признания. На следующий год после дебюта популярный журнал Raveline назвал артиста "Исключительным талантом 2007 года" (Еxceptional talent 2007).

Визитная карточка музыканта - скрытое под венецианской маской лицо. Эта фишка появилась в его образе во время первого выступления на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Сегодня он является одним из востребованных диджеев планеты и входит в топ-100 по версии DJ Mags.

Немец создал собственный стиль - high-tech minimal - смесь техно, электро, брейкбита и IDM (интеллектуальной танцевальной музыки). Музыкальные критики считают, что Брейха задал новый вектор развития современной электронной музыке.

За время своей творческой карьеры Борис записал 13 альбомов и 57 синглов. Его выступление на фестивале Tomorrowland собрало более 90 миллионов просмотров на YouTube.

Музыкант возвращается в Ригу, чтобы исполнить свои лучшие работы, а также представить абсолютно новый материал.

Билеты на мероприятие доступны здесь. Больше информации - на сайте Wondersala.

Видео: Boris Brejcha @ Tomorrowland Belgium 2018

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