Диджей [Ex] da Bass: "Латвия вписала свои имена в историю мировой электронной музыки"

- На мой взгляд, нужно иметь хорошие навыки, чтобы понимать построение песен, научиться хорошо их микшировать и уметь импровизировать. Что касается используемой техники - пусть каждый решает сам, что ему больше подходит. Я диджей "старой школы", который любит "прикасаться" к музыке и микшировать ее сам вместо того, чтобы полагаться, скажем, на компьютер. Кто-то выберет контроллер, кто-то - звуковую систему, кто-то - компьютер. Технические возможности сегодня очень широки. Хотя я считаю, что важно то, как и с какой отдачей ты выступаешь.

[Ex] da Bass Фото: Пресс-фото

- Как ты взаимодействуешь с аудиторией во время выступлений?

- Я не только микширую песни, но и не боюсь использовать микрофон во время выступлений и время от времени играю на цифровых барабанах во время микширования песен. На мой взгляд, общение с публикой очень важно. Если вы на одной волне - значит, все хорошо!

- Самое запоминающиеся выступление в карьере?