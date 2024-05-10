Диджей [Ex] da Bass: "Латвия вписала свои имена в историю мировой электронной музыки"

16 августа на концертной площадке Wondersala на Андрейсале в Риге выступит звезда мировой танцевальной сцены - легендарный диджей и продюсер ATB.
Билеты уже в продаже! Более подробная информация - на сайте Wondersala. Концерт ATB в Риге обещает стать незабываемым событием лета 2024 года. Посетители Wondersala на Андрейсале смогут окунуться в мир музыки и танцев под открытым небом, наслаждаясь сетом от самого ATB.
RUS TVNET удалось поговорить с латвийским диджеем [Ex] da Bass (наст. имя - Марекс Дайнис), который выступит на разогреве. В "нулевых" он играл во многих легендарных клубах Латвии, в том числе в Essential и Nautilus.
- Как долго ты уже занимаетесь диджеингом?
- Я работаю в индустрии развлечений 27 лет - как диджеем, так и организатором мероприятий. Как и большинство диджеев того времени, я начал играть на вечеринках еще в начальной школе. Затем последовали первые успехи на школьных и районных диджейских конкурсах, и хобби стало не только серьезным увлечением, но и работой.
- Какую музыку ты предпочитаешь играть?
- Сейчас я играю, так я называю, энергичную и современную электронную танцевальную музыку в сочетании со старой доброй клубной классикой. По сути, это хаус-музыка в вариациях разных поджанров. Для меня важно, чтобы люди танцевали и веселились, но в то же время это должна быть клубная музыка, которая звучит мощно, эмоционально и поднимает настроение. Раньше я играл техно на виниловых пластинках, но времена были другие и публика была другая. С того периода моей жизни многое изменилось.
- Какие у тебя любимые треки для создания атмосферы на танцполе?
- Мой любимый трек всех времен - Westbam - Hard Times. Я тоже ее время от времени играю, хотя есть много хороших современных клубных гимнов, от которых срывает крышу. Например, коллаборация Solardo и Maur - Power. В моем репертуаре много хороших, сделанных со вкусом ремиксов на разные эпохи электронной танцевальной музыки.
Аудио: Westbam - Hard Times
- Как ты подбираешь музыку для своих выступлений?
- У каждого диджея свой специфический вкус, исходя из которого он выбирает, что играть в сетах. Возраст музыки не имеет такого большого значения, как чувства и атмосфера, которые эта музыка создает, когда ее исполняют в конкретный момент перед толпой в клубе, на фестивале или на частном мероприятии. Я универсален. В моих сетах даже иногда можно услышать кусочек drum 'n' bass.
- Какие советы ты можешь дать начинающим диджеям?
- Прежде всего рекомендую серьезно взвесить все за и против, ведь работа профессионального диджея очень тяжелая. Особенно в наши дни, когда диджею приходится быть не только сценическим человеком со своим стилем и видением, но и хорошим маркетологом, продюсером, видеооператором и редактором, а также менеджером социальных сетей, инфлюенсером и так далее. Один - выбрать песни и сыграть их, другой - научиться правильно направлять их нужной аудитории.
- Какие технические навыки необходимы для успешного диджеинга?
- На мой взгляд, нужно иметь хорошие навыки, чтобы понимать построение песен, научиться хорошо их микшировать и уметь импровизировать. Что касается используемой техники - пусть каждый решает сам, что ему больше подходит. Я диджей "старой школы", который любит "прикасаться" к музыке и микшировать ее сам вместо того, чтобы полагаться, скажем, на компьютер. Кто-то выберет контроллер, кто-то - звуковую систему, кто-то - компьютер. Технические возможности сегодня очень широки. Хотя я считаю, что важно то, как и с какой отдачей ты выступаешь.
- Как ты взаимодействуешь с аудиторией во время выступлений?
- Я не только микширую песни, но и не боюсь использовать микрофон во время выступлений и время от времени играю на цифровых барабанах во время микширования песен. На мой взгляд, общение с публикой очень важно. Если вы на одной волне - значит, все хорошо!
- Самое запоминающиеся выступление в карьере?
- Это определенно выступление на фестивале Loveparade в Германии в 2006 году. Я никогда этого не забуду! У нас, стран Балтии, была своя передвижная сцена, на которой Латвию представляли я, Богдан Таран и DJ Lona, Литву - Marius Ivanoff и Mindaugelis, а Эстонию - DJ Kolzar. Наш проект Baltic Groove Union по итогам международного голосования занял 2-е место сразу за Польшей в конкурсе из 420 претендентов. Польша как минимум в 3 раза больше, чем все три страны Балтии вместе взятые. Это было ошеломляюще. Как сейчас помню тот момент, когда я узнал результаты голосования и объявил их Богдану. Нам удалось вписать свои имена в историю балтийской и мировой электронной танцевальной музыки.
- В каких клубах ты играл в качестве диджея?
- Я выступал почти во всех крупнейших клубах Балтии, некоторые из них уже прекратили свое существование, но я все еще время от времени выступаю в таких, как First, Tower, Hollywood. Я также играл в Финляндии, Норвегии, Турции, Швеции, Англии, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Из золотых дней латвийской клубной культуры больше всего запомнились клубы Essential, Nautilus и Banzai.
- Чем уникальна латвийская публика?
- Своей переменчивостью. В один день она может быть энергичной и счастливой, а в другой - совсем наоборот. Но лучше всего, когда расслабленно и на одной волне с зарубежной публикой.
- Ты будешь разогревать легендарного ATB. Поделись впечатлениями о нем?
- ATB - одно из громких имен в немецкой танцевальной музыке со времен моей основной и старшей школы. Я его фанат с детства. Последний раз я слышал его выступление довольно давно - кажется, в Эстонии, но для меня будет большим удовольствием разогреть его 16 августа в Риге. Планирую разогреть его относительно спокойно, но достаточно энергично и со вкусом. До скорой встречи!
Видео: ATB - Ecstasy