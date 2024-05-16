Состояние премьер-министра Словакии стабилизировано, но ситуация "очень серьезная"

Как сообщает AFP, ночью хирурги провели несколько часов в операционном зале, чтобы спасти жизнь 59-летнего премьера после нападения.

"Ночью врачам удалось стабилизировать состояние пациента, - рассказал журналистам в больнице вице-премьер Роберт Калиняк. - К сожалению, ситуация по-прежнему очень серьезная, так как ранения были тяжелыми".

Директор больницы в Банска-Бистрице Мириам Лапуникова сказала, что Фицо перенес "пятичасовую операцию, которую проводили две бригады".

"Он остается в отделении интенсивной терапии", - добавила она.

Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло в среду днем в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист Юрай Чинтула.

Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ. Чинтула открыто выражал в соцсетях ненависть к Фицо, выяснили журналисты.

Правительство сообщило, что нападение имело "политический мотив". СМИ сообщили также, что полиция допросила и жену стрелка.

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