Фицо был доставлен на вертолете в больницу в Братиславе.

Его состояние характеризуется как тяжелое, об этом сообщили некоторые местные СМИ.

Как сообщили очевидцы, Фицо после заседания Кабинета министров вышел поговорить с местными жителями, и спустя мгновение прозвучало несколько выстрелов.

Инцидент произошел возле местного дома культуры, куда Фицо приехал для встречи со сторонниками. Полиция огородила место происшествия.

Заместитель председателя парламента Любош Блаха подтвердил случившееся во время заседания парламента и прекратил его работу до дальнейшего уведомления, сообщает словацкое информационное агентство TASR.

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила "жестокое и безжалостное" нападение на премьера.

"Я в шоке, - сообщила Чапутова. - Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент и быстрого выздоровления после этой атаки".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила "подлое нападение" на премьер-министра Словакии.

Нападение на Фицо уже осудили лидеры ряда европейских стран, в том числе и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Фицо вступил в должность премьер-министра в октябре. До этого он занимал пост премьер-министра с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год. Левая партия Фицо "Смер" одержала победу на прошедших 30 сентября парламентских выборах с пророссийской и антиамериканской платформой. Критики опасаются, что возглавляемая Фицо Словакия откажется от прозападного курса. Новое правительство немедленно приостановило поставки оружия в Украину.

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