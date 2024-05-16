СМИ: Раненый премьер-министр Словакии прооперирован: операция длилась несколько часов

Телеканал TA3 и газета Dennik поздним вечером в среду все-таки не предоставили более подробную информацию о состоянии здоровья Фицо.

Перед этим в среду вечером прозвучала официальная информация, что жизнь 59-летнего Фицо находится под угрозой. После этого правительство не выступало с новым сообщением или пояснением.

Вице-премьер страны Томаш Тараба считает, что политик "в конце концов выживет".

Покушение на Роберта Фицо произошло в среду днем в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист Юрай Чинтула.

Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ. Чинтула открыто выражал в соцсетях ненависть к Фицо, выяснили журналисты.

Правительство сообщило, что нападение имело "политический мотив". СМИ сообщили также, что полиция допросила и жену стрелка.

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