МВД: поток украинских беженцев остается умеренным и стабильным

В 2024 году каждый месяц в Регистре физических лиц регистрировалось в среднем 476 граждан Украины. В 2023 году было зарегистрировано 9445 человек, а за первые четыре месяца 2024 года - 1904 человека, что составляет 62% от числа зарегистрированных за тот же период 2023 года.

По состоянию на 1 мая этого года в регистре был зарегистрирован 44 961 гражданин Украины, получивший статус временной защиты в Латвии. Из них 61% составляют женщины и 39% - мужчины.

В то же время ситуация на фронте нестабильна и трудно прогнозируема, и это означает, что украинцы не смогут вернуться на родину в ближайшем будущем и продолжат мигрировать, так что в зависимости от развития ситуации в Украине нельзя исключать увеличения потоков беженцев, заявили в министерстве.

В 2024 году на реализацию утвержденного правительством в декабре прошлого года плана мероприятий по поддержке украинских беженцев может потребоваться около 80 миллионов евро.

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