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Фото Ринкевич в Ватикане встретился с папой римским Франциском

rus.tvnet.lv/LETA
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Эдгар Ринкевич и папа римский Франциск
Эдгар Ринкевич и папа римский Франциск Фото: Valsts prezidenta kanceleja / Vatican Media

Украине нужно оказывать всю необходимую поддержку, чтобы она могла противостоять агрессору и победить его, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в четверг во время визита в Ватикан, где он встречался с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, у Ринкевича также состоялась частная аудиенция у папы Франциска.

Во время встречи с государственным секретарем Ватикана обсуждались двусторонние отношения, в том числе сотрудничество Латвии и католической церкви, региональная безопасность и поддержка Украины в борьбе с агрессором.

Ринкевич также призвал Ватикан активно участвовать в возвращении похищенных украинских детей из России, со временно оккупированных территорий Украины и из Беларуси.

Во время визита в Ватикан демонстрировался фильм о латгальском епископе Болеславе Слоскансе.

В 2004 году декретом папы Иоанна Павла II были официально признаны героические добродетели епископа Слосканса, что является последним этапом перед его причислением к лику блаженных.

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