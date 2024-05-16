Фото Ринкевич в Ватикане встретился с папой римским Франциском

Украине нужно оказывать всю необходимую поддержку, чтобы она могла противостоять агрессору и победить его, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в четверг во время визита в Ватикан, где он встречался с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, у Ринкевича также состоялась частная аудиенция у папы Франциска.
Во время встречи с государственным секретарем Ватикана обсуждались двусторонние отношения, в том числе сотрудничество Латвии и католической церкви, региональная безопасность и поддержка Украины в борьбе с агрессором.
Ринкевич также призвал Ватикан активно участвовать в возвращении похищенных украинских детей из России, со временно оккупированных территорий Украины и из Беларуси.
Tikšanās ar pāvestu Francisku Vatikānā, Viņa Svētība sūta sirsnīgus sveicienus un svētību Latvijai 🇱🇻🇻🇦 pic.twitter.com/dGcy3xPc4Z— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 16, 2024
Во время визита в Ватикан демонстрировался фильм о латгальском епископе Болеславе Слоскансе.
В 2004 году декретом папы Иоанна Павла II были официально признаны героические добродетели епископа Слосканса, что является последним этапом перед его причислением к лику блаженных.
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