Фото Ринкевич в Ватикане встретился с папой римским Франциском

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, у Ринкевича также состоялась частная аудиенция у папы Франциска.

Во время встречи с государственным секретарем Ватикана обсуждались двусторонние отношения, в том числе сотрудничество Латвии и католической церкви, региональная безопасность и поддержка Украины в борьбе с агрессором.

Ринкевич также призвал Ватикан активно участвовать в возвращении похищенных украинских детей из России, со временно оккупированных территорий Украины и из Беларуси.

Tikšanās ar pāvestu Francisku Vatikānā, Viņa Svētība sūta sirsnīgus sveicienus un svētību Latvijai 🇱🇻🇻🇦 pic.twitter.com/dGcy3xPc4Z — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 16, 2024

Во время визита в Ватикан демонстрировался фильм о латгальском епископе Болеславе Слоскансе.

В 2004 году декретом папы Иоанна Павла II были официально признаны героические добродетели епископа Слосканса, что является последним этапом перед его причислением к лику блаженных.

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