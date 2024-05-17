Путин отрицает планы захвата Харькова и связывает наступление с созданием "санитарной зоны"

Заявление Путина прозвучало на фоне начавшегося в мае российского наступления на севере Харьковской области. Он назвал эти наступательные действия попыткой создать так называемую санитарную зону в ответ на обстрелы ВСУ.

«Что касается того, что происходит на харьковском направлении — это тоже их вина, — сказал Путин на пресс-конференции в Харбине. — Потому что они обстреливают и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы в приграничных территориях, включая Белгород. Ну там же гражданские люди гибнут».

«Я говорил публично, что если это будет продолжаться, то мы вынуждены будем создать зоны безопасности. Санитарную зону. Вот мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — добавил Путин.

О планах создания «санитарной зоны» российский президент объявил на пресс-конференции 18 марта. Он тогда отвечал на вопрос, необходимо ли присоединение Харьковской области к России, чтобы обеспечить безопасность в Белгородской области.