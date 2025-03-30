AP: Россия готовится к масштабному наступлению в Украине

Российские войска готовятся в ближайшие недели начать новое наступление в Украине с целью усилить давление на Киев и укрепить позиции Кремля на мирных переговорах. Об этом сообщает в субботу, 29 марта, агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей украинского правительства, украинских военных и аналитиков.

Собеседники агентства утверждают, что Кремль готовится к многовекторному наступлению по всей линии фронта, растянутой на 1000 километров. По словам военного аналитика Алексея Гетмана, наступление РФ должно продлиться от шести до девяти месяцев, то есть почти весь 2025 год.

AP отмечает, что российские и северокорейские солдаты, отвоевав большую часть Курской области, "почти лишили Киев важного козыря в переговорах". Некоторые украинские командиры обеспокоены тем, что Москва может перебросить войска, "закаленные" в боях под Курском, в другие районы на востоке Украины, отмечает агентство.

Зеленский: Путин думает только о войне

27 марта президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на разведданные, заявил, что Россия готовит новые наступления в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. По словам президента Украины, Москва намерена втянуть США в "бесконечные обсуждения" касательно мирного соглашения, чтобы выиграть время и захватить новые украинские территории.

"Путин хочет вести переговоры о территориях с позиции силы. Он думает только о войне", - отметил заявил украинский лидер на последнем саммите "коалиции желающих" в Париже, призвав его участников продолжать военную поддержку Украине, а также увеличить инвестиции в оборонную промышленность страны.

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