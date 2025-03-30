"Ты - моя проблема!" Расистский инцидент в Таллинне вызвал оживленную дискуссию среди иностранцев

Иностранец, который, по его словам, уже несколько лет живет в Таллинне, поделился в соцсетях неприятным опытом, связанным с расистским отношением. Публикация вызвала оживленную дискуссию. Часть иностранцев рассказала, что тоже сталкивались с подобными ситуациями, другие же отметили, что в Эстонии им в этом плане в целом везло, сообщает Limon.Postimees.