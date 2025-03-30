"Руководитель операции только что сообщил мне, что на место, где находится бронемашина, упал огромный кусок торфа. Нужен еще один экскаватор-амфибия для ускорения работ, а также необходимо третье дноуглубительное судно, и потребуется больше грузовиков, чтобы вывозить грязь", - сказала она.

По словам министра, в настоящее время работы по копанию временно приостановлены, так как для выкопанной грязи нет места. Полковник Аушриус Буйкус, который руководит операцией, сказал в субботу, что ситуация сложная, так как вода и грязь не позволяют точно определить местонахождение транспортного средства. Шакалене уточнила, что местонахождение бронемашины известно, но неизвестно, на какой позиции находится транспортное средство.

Водолазы США в субботу вечером впервые погрузились в воду, но не смогли добраться до бронемашины. Предполагается, что транспортное средство находится на глубине около четырех метров, говорится в сообщении американских сил в Европе и Африке в социальных сетях.

По словам Шакалене, сейчас водолазы пытаются выяснить, нет ли вокруг бронемашины тел солдат. "Это один из самых больших приоритетов", - сказала она.

Агентство BNS сообщило, что гусеничное спасательное транспортное средство M88 Hercules с четырьмя американскими военнослужащими на его борту пропало во вторник во время учений на полигоне Пабраде. Место происшествия было установлено в среду - транспортное средство было обнаружено в заболоченной местности на глубине около пяти метров. Пока неясно, пропали ли внутри какие-то военнослужащие, и спасатели сейчас пытаются вытащить вооруженное транспортное средство на сушу.

В широкомасштабной спасательной операции участвуют военные Литвы и США, а также государственные учреждения. Помочь приехали также несколько десятков польских военнослужащих и техника.

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