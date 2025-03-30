Уже пятый день в Литве на полигоне Пабраде пытаются вытащить из болота затонувшее военное транспортное средство США, однако работу осложняет торф. Министр обороны Довиле Шакалене сообщила, что планируется использовать больше техники - еще один экскаватор, дноуглубительное судно и больше грузовиков, передает 15min.lt.
Видео ⟩ Затруднены спасательные работы на полигоне Пабраде. Планируют использовать больше техники (1)
"Руководитель операции только что сообщил мне, что на место, где находится бронемашина, упал огромный кусок торфа. Нужен еще один экскаватор-амфибия для ускорения работ, а также необходимо третье дноуглубительное судно, и потребуется больше грузовиков, чтобы вывозить грязь", - сказала она.
По словам министра, в настоящее время работы по копанию временно приостановлены, так как для выкопанной грязи нет места. Полковник Аушриус Буйкус, который руководит операцией, сказал в субботу, что ситуация сложная, так как вода и грязь не позволяют точно определить местонахождение транспортного средства. Шакалене уточнила, что местонахождение бронемашины известно, но неизвестно, на какой позиции находится транспортное средство.
Водолазы США в субботу вечером впервые погрузились в воду, но не смогли добраться до бронемашины. Предполагается, что транспортное средство находится на глубине около четырех метров, говорится в сообщении американских сил в Европе и Африке в социальных сетях.
По словам Шакалене, сейчас водолазы пытаются выяснить, нет ли вокруг бронемашины тел солдат. "Это один из самых больших приоритетов", - сказала она.
Агентство BNS сообщило, что гусеничное спасательное транспортное средство M88 Hercules с четырьмя американскими военнослужащими на его борту пропало во вторник во время учений на полигоне Пабраде. Место происшествия было установлено в среду - транспортное средство было обнаружено в заболоченной местности на глубине около пяти метров. Пока неясно, пропали ли внутри какие-то военнослужащие, и спасатели сейчас пытаются вытащить вооруженное транспортное средство на сушу.
В широкомасштабной спасательной операции участвуют военные Литвы и США, а также государственные учреждения. Помочь приехали также несколько десятков польских военнослужащих и техника.
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