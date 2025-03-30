Российский диктатор Владимир Путин собирается подарить командирам российской армии, возглавляющей преступное вторжение в Украину, кресты, на которых выгравированы его инициалы.
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Диктатор Путин представляет себя набожным царем. С соответствующими атрибутами
Путин попросил патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла обеспечить изготовление таких крестов. Это уже не первый раз, когда диктатор Путин дарит религиозные подарки представителям армейских подразделений, участвующих в войне с Украиной.