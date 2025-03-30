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Диктатор Путин представляет себя набожным царем. С соответствующими атрибутами

Перевод: rus.tvnet.lv
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Владимир Путин с православным крестом
Владимир Путин с православным крестом Фото: EPA/Scanpix, Midjourney/TVNET

Российский диктатор Владимир Путин собирается подарить командирам российской армии, возглавляющей преступное вторжение в Украину, кресты, на которых выгравированы его инициалы.

Путин попросил патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла обеспечить изготовление таких крестов. Это уже не первый раз, когда диктатор Путин дарит религиозные подарки представителям армейских подразделений, участвующих в войне с Украиной.

Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

Эксперты в этом действии диктатора видят желание...

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