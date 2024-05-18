На улице Стайцелес в Риге сгорела машина. Жители подозревают хулигана

Машина загорелась около полуночи.

"Открыл занавески и увидел, что у соседа горит машина. Успел спасти свою, - говорит житель дома Рендо. - "Пламя уже охватило все. Все это произошло быстро. Был и взрыв".

Жители дома указывают, что инцидент, скорее всего, не был местью. "Я думаю, это хулиганство, потому, что он никому ничего плохого не сделал. Он такой нормальный парень", - говорит соседка Светлана.

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