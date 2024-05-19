Фото В Риге с размахом прошла Ночь музеев

Предлагаем взглянуть, как Ночь музеев прошла в таких местах, как Сейм Латвии, Рижский замок, Музей анатомии RSU, Латвийский военный музей, Латвийская национальная библиотека, Латвийский пожарный музей и Национальный музей истории Латвии.

Видео очевидца: Ночь музеев в Риге

В целом в Риге и окрестностях города в Ночь музеев двери для посетителей открыли более 80 музеев и учреждений культуры. Участники акции принимали гостей в основном бесплатно, однако отдельные активности могли быть и за плату.

В свою очередь, в регионах в 136 местах на подготовленные акции приглашали как самоуправления, так и частные музеи и негосударственные организации.

Так, в Видземе и Видземском регионе гости вечером 18 мая могли посетить 38 культурных мест, в Курземе в Ночь музеев двери для посетителей открыли 36 мест, в Латгале - 37, а в Земгале - 25.

Май считается в Латвии месяцем музеев, так как 18 мая в Европе отмечается Международный день музеев, который Международный совет музеев впервые объявил в 1977 году. Латвия отмечает этот день с 1978 года.

К настоящему времени в мероприятиях Ночи музеев ежегодно принимает участие все большее количество музеев, а также другие субъекты общественной жизни - усадьбы, выставочные залы, библиотеки, органы государственного управления и другие активисты.

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