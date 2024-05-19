Эту информацию позже подтвердил и Генштаб ВСУ. В свою очередь российская сторона эти сообщения пока не комментировала.

Как отмечает Русская служба ВВС, тральщики проекта 266М "Аквамарин-М" - серия советских тральщиков, состоящих на вооружении военно-морских сил России, Сирии и Йемена.

В 2016 году "Ковровец" принимал участие в операциях РФ в Сирии.

Еще один тральщик этой серии - "Иван Голубец", - получил повреждения после украинских ударов ударов по кораблям Черноморского флота РФ на рейде Севастополя 29 октября 2022 года.

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