ВСУ отчитались об уничтожении морского тральщика проекта 266-М "Ковровец" Черноморского флота России в ночь на воскресенье, 19 мая, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу украинских военно-морских сил.
Эту информацию позже подтвердил и Генштаб ВСУ. В свою очередь российская сторона эти сообщения пока не комментировала.
Как отмечает Русская служба ВВС, тральщики проекта 266М "Аквамарин-М" - серия советских тральщиков, состоящих на вооружении военно-морских сил России, Сирии и Йемена.
В 2016 году "Ковровец" принимал участие в операциях РФ в Сирии.
Еще один тральщик этой серии - "Иван Голубец", - получил повреждения после украинских ударов ударов по кораблям Черноморского флота РФ на рейде Севастополя 29 октября 2022 года.
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