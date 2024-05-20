Литовский военный вертолет эвакуировал с рыболовного судна раненого латвийца

Вечером в воскресенье, 19 мая, вертолет ВВС Литвы (ВВС) эвакуировал с рыбацкого судна раненого гражданина Латвии, сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на Вооруженные силы Литвы.
По данным Вооруженных сил Литвы, около 21:13 из Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на борту рыболовецкого судна под литовским флагом в Балтийском море ранен и нуждается в медицинской помощи гражданин Латвии.
В ответ на сообщение около 21:35 был поднят вертолет ВВС Литвы. Как сообщается, около 23:13 пострадавший был успешно передан медикам в Вентспилсе.
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