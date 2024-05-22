Пентагон: РФ могла вывести на орбиту космическое оружие

Министерство обороны США предполагает, что Россия вывела на околоземную орбиту противоспутниковый космический военный аппарат. Об этом во вторник, 21 мая, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сказал Райдер.

По его словам, Россия развернула это "новое противокосмическое оружие" на той же орбите, где находится правительственный спутник США. "Таким образом, оценки также указывают на характеристики, напоминающие ранее развернутые противокосмические полезные нагрузки в 2019 и 2022 годах", - заключил представитель Пентагона. Райдер не стал комментировать, знали ли США о запуске заранее.

СМИ: РФ намерена разместить в космосе ядерное оружие

В феврале американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе сообщили, что Россия намерена разместить в космосе ядерное оружие для применения его против спутников. Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, которое можно использовать в космосе, и администрация США относится к этим планам Москвы со всей серьезностью, заявил тогда координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

На прошлой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия в феврале 2022 года запустила в космос спутник, предназначенный для испытания компонентов потенциального противоспутникового ядерного оружия. Как утверждает WSJ, спутник "Космос-2553" до сих пор движется вокруг Земли.

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