Местная клубника ожидается совсем скоро. Есть ли в этом и минусы?

Агроном Augusta zemenes Гунтарс Дзерве: "Многие производители клубники в Латвии, которые выращивают клубнику на крытых участках, уже собрали первый урожай ягод. Однако, учитывая нехарактерно жаркую погоду, у тех производителей, которые выращивают ягоду на открытом воздухе, клубника также может созреть быстрее, чем в предыдущие годы".

Агроном Augusta zemenes Гунтарс Дзерве Фото: Publicitātes foto

Г. Дзерве отмечает, что такие погодные условия являются "хорошей и плохой новостью одновременно".

Хорошая новость - более быстрый сбор ягоды, да и предложение для покупателей тоже станет больше. Плохо потому, что из-за жаркой и сухой погоды ягоды созревают слишком быстро. Ягоды быстро начнутся и так же быстро закончатся.

"Если жаркая погода продержится долго, ягоды начнут быстро появляться, они быстро созреют, и уже примерно в конце июня ягоды в Латвии закончатся. Так что урожай будет стремительным и быстрым", - говорит Г. Дзерве.

"Как и каждый год, в этом году мы посадили клубнику в теплицы уже в начале марта, и сейчас она постепенно начинает плодоносить. Учитывая, что клубнику мы выращиваем в теплицах, надеемся, что сможем предлагать ягоду покупателям аж до первых заморозков", - обещает Г. Дзерве.

Агроном подчеркивает, что он особенно рад тому, что в Латвии растет число производителей клубники, многие из которых были вдохновлены поездками в Augusta zemenes для получения опыта и знаний.

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