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Почва или субстрат? Как выбрать подходящее для ваших растений?

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Фото: Shutterstock

Выбор огромен, и от этого не становится легче - как же разобраться в почве и субстратах, на что обратить внимание и какие параметры проверить, прежде чем выбрать подходящий вариант? Чтобы помочь вам в выборе, в сотрудничестве со специалистом строительного дома Kurši Юлией Вилцане мы расскажем, что следует учитывать при выборе почвы или субстрата.

Если быть точным в терминологии, то почва - это естественный рыхлый слой земли, но в наше время "почвой" называют также различные смеси торфа, компоста, песка, расфасованные в разных объемах и продающиеся в магазинах. Такие смеси правильнее называть субстратами, но для простоты можно использовать и слово "почва".

Субстраты чаще всего бывают двух типов: на основе торфа или компоста.

Торфяные субстраты

Торф, используемый в садоводстве, добывается на торфяных болотах и обычно не содержит семян сорняков и других примесей и имеет кислый, или низкий, pH - 2,8-3,5, в зависимости от типа торфа. Такой торф называется натуральным, и часто именно так и написано на упаковке.

Торф может быть кислым или нейтрализованным - это можно определить по показателю pH, который всегда указывается на упаковке. Если pH составляет 5,8-6,2 - значит, торф был нейтрализован путем добавления известкового материала.

Далее торф разделяется на разные фракции в зависимости от размера частиц. Обычно встречаются три фракции: крупная, средняя, мелкая.

  • Более крупные, грубые фракции торфа используются для укрытия растений осенью или для восстановления посадочных ям.
  • Кислый, грубый торф предназначен для голубики, рододендронов и других кислолюбивых растений.
  • Нейтрализованный торф используется для растений, которым требуется более высокий pH, или менее кислая среда.

Торф средней фракции используется для посадки в горшки, высадки молодых растений, пересадки рассады или обновления тепличных грядок. В то время как мелкий торф используется для посева.

Субстраты на базе торфа создаются из торфа в качестве основы, в который добавляется известь и доломитовый песок для нейтрализации кислотности. Для обеспечения баланса питательных веществ добавляется минеральное удобрение, например Pg Mix. Для улучшения режима влажности и удержания влаги добавляется песок, глина или специальный влагоудерживающий компонент для уменьшения высыхания торфа. Также можно добавить органику или компост, навоз, морские водоросли и иногда хорошие грибки и бактерии. Все это будет указано в составе на упаковке. Эти субстраты на основе торфа могут быть точно рассчитаны и составлены, поэтому они подходят для более чувствительных растений, особенно в начале роста, а при посеве их следует присыпать землей, так как только что проросшие семена и молодые растения очень чувствительны.

В свою очередь, субстраты на основе компоста - это компост, чернозем, в который добавляют песок, перлит, вермикомпост и т. д. Такие субстраты содержат гораздо больше органических веществ и полезны как для улучшения садовых грядок, так и для теплиц и цветочных горшков и ящиков. Субстраты на основе компоста часто называют садовым черноземом, почвой и т. д.

Возможные компоненты торфяных субстратов/садовой почвы

Составляющая, показатель

Функция, значениеЕдиницы измерения
pHРеакция - кислая или нейтральная2,8-6,7
УдобрениеДополнительные питательные вещества NPK и микроэлементы0,5-1 кг/м³
Доломитовая известь или мелДля нейтрализации "кислотности"6кг/м³

Электропроводность (EC)

Соленость - чем больше удобрений внесено, тем выше их количество40 мС/м
Торфяная фракцияРазмер частиц торфа<20 мм
ОбъемРазмер упаковки50 л, 75 л, 180 л, 280 л и др.
Другое сырьеЧерный торф, керамзит, песок - для улучшения структурыМогут быть указаны %
ПерлитДля улучшения режима влажности, особенно для более чувствительных растенийМогут быть указаны %
ВермикомпостКомпост, переработанный дождевыми червямиМогут быть указаны %
Микориза, грибки, бактерииПолезные микроорганизмы, которые улучшают выносливость растений, укореняемость и снижают вероятность заболеванийКОЕ -колониеобразующие единицы
Куриный, бройлерный пометОрганическое удобрениеМогут быть указаны %

Субстраты можно смешивать друг с другом - например, нейтрализованный торф можно смешивать с вермикомпостом, перлитом, садовым черноземом - для создания индивидуальных смесей.

Однако если вам нужно надежное, готовое решение, ознакомьтесь с приведенным ниже списком субстратов и смесей для наиболее популярных растений, которые предлагают специалисты:

Растение, группа растенийКомплектСсылка
Посев
  1. BIOLAN для посева + Bioefekts Subtimikss
  2. Laflora KKS-1 + биогумус
Почва для посева
ТеплицаСадовый чернозем BIOLAN + универсальный торфяной субстрат BIOLANСадовый чернозем
Садовая черника, рододендроныКислый, натуральный торф LAFLORA + субстрат для черники или рододендронов 
РозыСадовый чернозем + AugsnerRozēm BIOLAN + гранулированный конский навозПочва для роз
Горшки и ящики для цветовПочва для летних цветов BIOLAN + перлит + биогумусПочва для летних цветов

Статья подготовлена в сотрудничестве с магазином стройматериалов Kurši.

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