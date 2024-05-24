Почва или субстрат? Как выбрать подходящее для ваших растений?

Субстраты на базе торфа создаются из торфа в качестве основы, в который добавляется известь и доломитовый песок для нейтрализации кислотности. Для обеспечения баланса питательных веществ добавляется минеральное удобрение, например Pg Mix. Для улучшения режима влажности и удержания влаги добавляется песок, глина или специальный влагоудерживающий компонент для уменьшения высыхания торфа. Также можно добавить органику или компост, навоз, морские водоросли и иногда хорошие грибки и бактерии. Все это будет указано в составе на упаковке. Эти субстраты на основе торфа могут быть точно рассчитаны и составлены, поэтому они подходят для более чувствительных растений, особенно в начале роста, а при посеве их следует присыпать землей, так как только что проросшие семена и молодые растения очень чувствительны.