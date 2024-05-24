Почва или субстрат? Как выбрать подходящее для ваших растений?

Выбор огромен, и от этого не становится легче - как же разобраться в почве и субстратах, на что обратить внимание и какие параметры проверить, прежде чем выбрать подходящий вариант? Чтобы помочь вам в выборе, в сотрудничестве со специалистом строительного дома Kurši Юлией Вилцане мы расскажем, что следует учитывать при выборе почвы или субстрата.
Если быть точным в терминологии, то почва - это естественный рыхлый слой земли, но в наше время "почвой" называют также различные смеси торфа, компоста, песка, расфасованные в разных объемах и продающиеся в магазинах. Такие смеси правильнее называть субстратами, но для простоты можно использовать и слово "почва".
Субстраты чаще всего бывают двух типов: на основе торфа или компоста.
Торфяные субстраты
Торф, используемый в садоводстве, добывается на торфяных болотах и обычно не содержит семян сорняков и других примесей и имеет кислый, или низкий, pH - 2,8-3,5, в зависимости от типа торфа. Такой торф называется натуральным, и часто именно так и написано на упаковке.
Торф может быть кислым или нейтрализованным - это можно определить по показателю pH, который всегда указывается на упаковке. Если pH составляет 5,8-6,2 - значит, торф был нейтрализован путем добавления известкового материала.
Далее торф разделяется на разные фракции в зависимости от размера частиц. Обычно встречаются три фракции: крупная, средняя, мелкая.
- Более крупные, грубые фракции торфа используются для укрытия растений осенью или для восстановления посадочных ям.
- Кислый, грубый торф предназначен для голубики, рододендронов и других кислолюбивых растений.
- Нейтрализованный торф используется для растений, которым требуется более высокий pH, или менее кислая среда.
Торф средней фракции используется для посадки в горшки, высадки молодых растений, пересадки рассады или обновления тепличных грядок. В то время как мелкий торф используется для посева.
Субстраты на базе торфа создаются из торфа в качестве основы, в который добавляется известь и доломитовый песок для нейтрализации кислотности. Для обеспечения баланса питательных веществ добавляется минеральное удобрение, например Pg Mix. Для улучшения режима влажности и удержания влаги добавляется песок, глина или специальный влагоудерживающий компонент для уменьшения высыхания торфа. Также можно добавить органику или компост, навоз, морские водоросли и иногда хорошие грибки и бактерии. Все это будет указано в составе на упаковке. Эти субстраты на основе торфа могут быть точно рассчитаны и составлены, поэтому они подходят для более чувствительных растений, особенно в начале роста, а при посеве их следует присыпать землей, так как только что проросшие семена и молодые растения очень чувствительны.
В свою очередь, субстраты на основе компоста - это компост, чернозем, в который добавляют песок, перлит, вермикомпост и т. д. Такие субстраты содержат гораздо больше органических веществ и полезны как для улучшения садовых грядок, так и для теплиц и цветочных горшков и ящиков. Субстраты на основе компоста часто называют садовым черноземом, почвой и т. д.
Составляющая, показатель
|Функция, значение
|Единицы измерения
|pH
|Реакция - кислая или нейтральная
|2,8-6,7
|Удобрение
|Дополнительные питательные вещества NPK и микроэлементы
|0,5-1 кг/м³
|Доломитовая известь или мел
|Для нейтрализации "кислотности"
|6кг/м³
Электропроводность (EC)
|Соленость - чем больше удобрений внесено, тем выше их количество
|40 мС/м
|Торфяная фракция
|Размер частиц торфа
|<20 мм
|Объем
|Размер упаковки
|50 л, 75 л, 180 л, 280 л и др.
|Другое сырье
|Черный торф, керамзит, песок - для улучшения структуры
|Могут быть указаны %
|Перлит
|Для улучшения режима влажности, особенно для более чувствительных растений
|Могут быть указаны %
|Вермикомпост
|Компост, переработанный дождевыми червями
|Могут быть указаны %
|Микориза, грибки, бактерии
|Полезные микроорганизмы, которые улучшают выносливость растений, укореняемость и снижают вероятность заболеваний
|КОЕ -колониеобразующие единицы
|Куриный, бройлерный помет
|Органическое удобрение
|Могут быть указаны %
Субстраты можно смешивать друг с другом - например, нейтрализованный торф можно смешивать с вермикомпостом, перлитом, садовым черноземом - для создания индивидуальных смесей.
Однако если вам нужно надежное, готовое решение, ознакомьтесь с приведенным ниже списком субстратов и смесей для наиболее популярных растений, которые предлагают специалисты:
|Растение, группа растений
|Комплект
|Ссылка
|Посев
|Почва для посева
|Теплица
|Садовый чернозем BIOLAN + универсальный торфяной субстрат BIOLAN
|Садовый чернозем
|Садовая черника, рододендроны
|Кислый, натуральный торф LAFLORA + субстрат для черники или рододендронов
|Розы
|Садовый чернозем + AugsnerRozēm BIOLAN + гранулированный конский навоз
|Почва для роз
|Горшки и ящики для цветов
|Почва для летних цветов BIOLAN + перлит + биогумус
|Почва для летних цветов
Статья подготовлена в сотрудничестве с магазином стройматериалов Kurši.
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