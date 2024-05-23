"Хочу посмотреть на политику со стороны": Америкс выходит из партии, которую основал

Как рассказал агентству LETA депутат Европарламента, в политике он уже более 30 лет - дважды избирался в Сейм, пять раз - в Рижскую думу, а в настоящее время является депутатом Европарламента.

"Прошло более 30 лет. Хочу посмотреть на политику со стороны.

Если я почувствую, что не могу без этого обойтись, то, наверное, посмотрю на выборы в Сейм, а пока хочу взять паузу и быть обычным гражданином Латвии", - сказал Америкс.

Ранее он заявил, что не будет участвовать в выборах в Европарламент этим летом.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он участвовать в муниципальных выборах в Латвии в 2025 году, Америкс подтвердил, что не намерен участвовать и в них. Он также сказал, что участие в выборах в Сейм - это пока только возможность.

Как сообщалось, Америкс был избран в Европарламент в мае 2019 года по списку партии "Согласие". Ранее он много лет был вице-мэром Риги.

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