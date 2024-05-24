"Поговорим о второй фазе [ядерных] учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", - приводит слова Путина после прибытия в Минск российское пропагандистское агентство ТАСС.

Путин также указал, что Лукашенко "уделяет большое внимание вопросам безопасности".

В 2023 году Россия разместила в Беларуси свое тактическое ядерное оружие. После этого Беларусь внесла изменения в свою военную доктрину, включив в нее возможность использовать ядерное оружие в качестве ответа на внешние угрозы. В свою очередь, Путин утверждал, что размещенное в Беларуси ядерное оружие по-прежнему находится под полным контролем Москвы.

В начале мая Генштаб армии РФ по приказу Путина начал подготовку к учениям, в ходе которых среди прочего будет испытано применение тактического ядерного оружия. Эти учения начались 21 мая.

Как отмечают эксперты американского Института изучения войны, по-прежнему маловероятно, что Россия применит ядерное оружие. Однако это не мешает ей регулярно угрожать.

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