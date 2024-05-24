Зубные каппы – помощь для здоровых зубов и красивой улыбки

После тренировки или игры спортивную каппу ополаскивают в тепловатой проточной воде и чистят зубной пастой и щеткой. Позволяют им высохнуть при комнатной температуре – каппы нельзя класть на батареи или оставлять под прямыми солнечными лучами, поскольку из-за жары они могут потерять свою форму. Если на их поверхности появились потертости или трещины, каппу пора менять – как в целях надежности, так и потому, что в трещинах могут скапливаться бактерии.

"Неправильный прикус зубов иногда кажется только эстетической проблемой, а скрежет зубами по ночам – досадной и обременительной привычкой как для того, кто скрежещет зубами, так и для других членов семьи. Эти факторы также могут способствовать возникновению существенных проблем со здоровьем не только в полости рта, но и в других системах организма. Следует учитывать, что последствия неправильного прикуса могут проявиться даже через несколько лет. Первоначально пациент может испытывать дискомфорт, например: боль в челюстном суставе или полости рта, может наблюдаться повышенная чувствительность зубов, потертость зубов, а плохая гигиена полости рта может способствовать, например, более интенсивному развитию кариеса. Инфекции полости рта также могут способствовать развитию других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, при неправильном прикусе могут развиться напряжение челюстных мышц, усилиться головные боли, наблюдаться тошнота, рвота, нарушения зрения. Забота о зубах и здоровье полости рта – это забота о здоровье в целом", – отмечает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.