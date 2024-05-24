Зубные каппы – помощь для здоровых зубов и красивой улыбки

Правильный прикус, красивая улыбка и средство от скрежета зубами во сне – вот лишь некоторые примеры, когда пригодятся зубные каппы – достижение современных методов профилактики и лечения в области здоровья зубов. Каппы становятся все более популярными как среди молодежи, так и среди взрослых, однако следует отметить, что они эффективны только в том случае соблюдения дисциплины и условий гигиены.
В чем заключаются отличия между разными видами зубных капп, и что следует соблюдать при их использовании, рассказывают начальник отдела стоматологических товаров ООО Magnum Medical, сертифицированный стоматолог-гигиенист Мара Ужбале и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Заботясь о здоровье и красоте зубов, все больше пациентов выбирают зубные каппы – специальное стоматологическое решение, изготовленное из прозрачного материала, надеваемое непосредственно на зубы. Каппы помогают исправить прикус, отбелить зубы время процедуры отбеливания, заботиться о защите зубов во время занятий спортом или сна. Возможно изготовление индивидуальных капп по точному слепку зубов, поэтому они плотно прилегают к зубам, не вызывая дискомфорта. Зубные каппы позволяют получить красивую улыбку и защитить зубы, обеспечивая при этом ряд преимуществ перед такими традиционными стоматологическими методами, как брекеты. Однако при выборе зубных капп следует учитывать, что особое значение имеют дисциплина и гигиенические привычки пациента.
В Латвии также доступен один из новейших методов ортодонтического лечения – исправление зубов с помощью ортодонтических капп. Этот метод доступен как молодым людям, так и взрослым. Нередко ортодонтические каппы называют будущим ортодонтии, которые, с помощью возможностей современных высоких технологий, помогают эффективно скорректировать зубы и исправить прикус. Чтобы вложенные время и средства принесли результат, особое внимание уделяется дисциплине пациента, как при использовании брекетов, так и при соблюдении соответствующих гигиенических привычек – например, ортодонтические каппы необходимо носить 22 часа в сутки. Также следует помнить, что каппу необходимо снимать во время еды и питья горячих напитков. Если этого не сделать, каппа может деформироваться и изменить цвет, вызвать стремительно развивающееся повреждение зубов и воспаление слизистой оболочки полости рта. Плохая гигиена полости рта усложняет, задерживает и удорожает результат лечения, поэтому очень важно, чтобы пациент был мотивирован на соблюдение правил гигиены и объективно оценивал свою готовность сотрудничать со специалистом для достижения успешного ортодонтического лечения", – говорит Мара Ужбале, добавляя, что наиболее подходящий метод ортодонтического лечения (например, брекеты или каппы) порекомендует специалист – сертифицированный ортодонт.
"Популярными являются и другие виды капп - например, те, которые можно использовать при отбеливании зубов в домашних условиях, каппы, которые можно использовать в ночное время и защищают от скрежетания зубами во время сна, а также каппы, защищающие зубы от травм, полученных вовремя занятий различной физической активностью. В зависимости от выбранного типа капп внимание следует обращать как на условия использования капп, так и на то, как правильно за ней ухаживать", — дополняет сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Ортодонтические каппы
Ортодонтические каппы позволяют эффективно исправить прикус, выровнять зубной ряд и сузить просвет между зубами. Ортодонтические каппы изготавливаются индивидуально для каждого пациента из сертифицированного медицинского гипоаллергенного материала, в зуботехнической лаборатории и обрабатываются на специальных аппаратах. Для успешного результата каппы необходимо носить не менее 22 часов в сутки. Каппы следует снимать только при чистке зубов и во время еды. Если каппы не снимать во время еды, они могут деформироваться, изменить цвет или даже сломаться. Во время использования ортодонтических капп требования к соблюдению гигиены не снижаются - зубы также необходимо чистить зубной щеткой и фторсодержащей пастой зубной пастой два раза в день, а также дополнительными средствами для чистки межзубных промежутков - зубной нитью, щетками и другими. За ортодонтическими каппами легко ухаживать - после чистки зубов их также следует почистить зубной щеткой и аккуратно прополоскать в тепловатой проточной воде. Для ухода можно использовать доступные в аптеках специальные средства, которые облегчат ежедневный уход за каппами.
Следует помнить, что каппы дружат только с прохладной водой — высокая температура может их деформировать. Также при носке таких капп желательно избегать ярко окрашенных блюд и напитков, таких как красное вино, крепкий чай или кофе. Курильщикам рекомендуется отказаться от этой вредной привычки, поскольку под воздействием состава курительных веществ каппы всегда меняют цвет. Однако если вы употребляли цветные напитки или курили перед тем, как установить каппу в полость рта рекомендуется почистить зубы щеткой и фторсодержащей пастой.
Каппы для отбеливания зубов
При отбеливании зубов в домашних условиях можно добиться отбеливания зубов даже на несколько тонов светлее, однако, важно делать это под наблюдением специалиста, используя качественные материалы и соблюдая указания. Каппы для отбеливания зубов изготавливают индивидуально и имеют встроенный резервуар для наполнения отбеливающего геля. Специалист по уходу за полостью рта поможет вам получить свои каппы, подобрать наиболее подходящий отбеливающий гель, а также определить необходимый режим отбеливающих процедур. Специалист предоставит подробную инструкцию по отбеливанию и указания по использованию, хранению и уходу за каппой. Перед отбеливанием зубы следует тщательно очистить с помощью зубной щетки, зубной пасты и средств для чистки межзубных промежутков, чтобы отбеливающий гель равномерно растекался по межзубным промежуткам. После использования каппу для отбеливания очищают щеткой и ополаскивают тепловатой водой. После чего позволяют ей высохнуть и бережно хранят в специально предназначенной для нее коробке. С другой стороны, ротовую полость ополаскивают водой, а зубы чистят используемой ежедневно зубной пастой.
Ночные каппы
"Скрежет зубами или бруксизм чаще всего вызывают стресс и нарушения сна. Этот процесс повреждает зубы и в долгосрочной перспективе способствует образованию ссадин и трещин. Скрежет зубами и его причины нельзя игнорировать, поскольку в долгосрочной перспективе это может вызывать не только головные боли, продолжительную усталость, депрессию, боли в челюстном суставе, но и преждевременный износ зубов и неправильный прикус, а также поставить под угрозу инвестиции в здоровье – зубные коронки и зубные имплантаты. Защитить зубы и снизить нагрузку на челюстной сустав помогут ночные каппы", – объясняет Мара Ужбале.
Как и другие, ночные каппы изготавливаются индивидуально для каждого пациента с использованием прозрачного биополимера и по сравнению с каппами для отбеливания зубов они лишь немного тверже и толще. Ночные каппы используют в период покоя – во время сна. Утром каппу следует промыть тепловатой проточной водой с помощью зубной щетки. Поскольку ночные каппы постоянно подвергаются механическому воздействию, особое внимание следует обратить на то, не появились ли какие-либо дефекты (например, трещины) и не пришло ли время их заменить.
Спортивные защитные каппы или защитные шины
Спортивные защитные каппы или защитные шины защищают зубы от травм во время занятий спортом, например, хоккеем, боксом, баскетболом и другими видами спорта. Спортивные каппы изготавливают из специального толстого биополимерного материала, доступного в различных цветах. Обычно существует три вида таких защитных капп – готовые и термопластичные (после выдержки в горячей воде они адаптируются к форме зубов) защитные каппы, которые можно приобрести в аптеках и специализированных спортивных магазинах. Индивидуальные спортивные защитные каппы или защитные
шины можно заказать в стоматологических клиниках – специалист сделает слепок зубов, который отправит в зуботехническую лабораторию, как и другие виды капп.
После тренировки или игры спортивную каппу ополаскивают в тепловатой проточной воде и чистят зубной пастой и щеткой. Позволяют им высохнуть при комнатной температуре – каппы нельзя класть на батареи или оставлять под прямыми солнечными лучами, поскольку из-за жары они могут потерять свою форму. Если на их поверхности появились потертости или трещины, каппу пора менять – как в целях надежности, так и потому, что в трещинах могут скапливаться бактерии.
"Неправильный прикус зубов иногда кажется только эстетической проблемой, а скрежет зубами по ночам – досадной и обременительной привычкой как для того, кто скрежещет зубами, так и для других членов семьи. Эти факторы также могут способствовать возникновению существенных проблем со здоровьем не только в полости рта, но и в других системах организма. Следует учитывать, что последствия неправильного прикуса могут проявиться даже через несколько лет. Первоначально пациент может испытывать дискомфорт, например: боль в челюстном суставе или полости рта, может наблюдаться повышенная чувствительность зубов, потертость зубов, а плохая гигиена полости рта может способствовать, например, более интенсивному развитию кариеса. Инфекции полости рта также могут способствовать развитию других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, при неправильном прикусе могут развиться напряжение челюстных мышц, усилиться головные боли, наблюдаться тошнота, рвота, нарушения зрения. Забота о зубах и здоровье полости рта – это забота о здоровье в целом", – отмечает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!