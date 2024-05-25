Видео Детские бассейны в парках Риги - насколько они чистые и пригодны для купания?

Некоторые рижские парки украшены красивыми фонтанами, а в двух, Зиедоньдарзсе и Гризинькалнсе, есть детские бродильные бассейны. Программа Bez Tabu выясняла насколько они чистые.
Зрительницу Сильву беспокоит детский бродильный бассейн в Зиедоньдарзсе: дети ищут там освежения и играют, но она, как мать, беспокоится о его чистоте.
Осматривая оба парка теплым будничным днем, программа приходит к выводу, что детские бассейны действительно являются излюбленным местом в центре города, там дети беззаботно играют и наслаждаются водными радостями. Самые креативные освежают не только себя, но и свои самокаты и велосипеды.
Rīgas meži отвечает за управление столичными фонтанами и бродильными бассейнами.
Представитель компании Иева Берзиня утверждает, что детские бассейны регулярно чистятся и проверяются: "Чтобы эти места оставались чистыми, мы проводим проверки воды два раза в день. Воду мы меняем раз в неделю, потому что это не проточные бассейны, как нам бы хотелось, которые бы обеспечивали высокое качество воды, но расход воды, конечно, тогда был бы гораздо выше. Дважды в месяц мы проводим анализы воды и реагируем соответствующим образом".
Начало лета требует особого ухода из-за цветущих растений - их пыльца падает повсюду, в том числе и в бассейны. В 2023 году управление фонтанами и бассейнами обошлось предприятию в 103 384,00 евро.
Директор института безопасности труда и здоровья среды Рижского университета им. Страдиня Ивар Ванадзиньш утверждает, что теплая и стоячая вода, в которую регулярно поступают такие органические вещества, как, например, листья деревьев, трава, частицы кожи с ног, птичьи фекалии является идеальной средой для различных видов микроорганизмов, в том числе и вредных.
Они могут вырасти в течение 1-2 часов. Они вызовут проблемы, если кожа пловца будет слегка травмирована, например, потерта. При наличии даже небольшого повреждения кожи не следует охлаждаться в водоемах со стоячей водой.
Вода должна быть прозрачной, без водорослей и не иметь неприятного запаха. Эксперт призывает скептически относиться к использованию детских бассейнов, ведь неизвестно, кто там отдыхал раньше.
Представитель Rīgas meži Иева Берзиня добавляет, что детские бассейны предназначены скорее как эстетический объект окружающей среды, но охлаждаться в них не запрещено. Она также призывает жителей критически оценить, подходит ли конкретный водоем для наслаждения водными радостями.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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