Видео Детские бассейны в парках Риги - насколько они чистые и пригодны для купания?

Зрительницу Сильву беспокоит детский бродильный бассейн в Зиедоньдарзсе: дети ищут там освежения и играют, но она, как мать, беспокоится о его чистоте.

Осматривая оба парка теплым будничным днем, программа приходит к выводу, что детские бассейны действительно являются излюбленным местом в центре города, там дети беззаботно играют и наслаждаются водными радостями. Самые креативные освежают не только себя, но и свои самокаты и велосипеды.

Rīgas meži отвечает за управление столичными фонтанами и бродильными бассейнами.

Представитель компании Иева Берзиня утверждает, что детские бассейны регулярно чистятся и проверяются: "Чтобы эти места оставались чистыми, мы проводим проверки воды два раза в день. Воду мы меняем раз в неделю, потому что это не проточные бассейны, как нам бы хотелось, которые бы обеспечивали высокое качество воды, но расход воды, конечно, тогда был бы гораздо выше. Дважды в месяц мы проводим анализы воды и реагируем соответствующим образом".